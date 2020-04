Me Camille Aubin

Me Jason Moscovici

Robic a annoncé au début avril la nomination de deux nouveaux associés au sein de son cabinet : Meet Me, tous deux avocats.Voici ce que l’on sait à leur sujet!La diplômée de l’UdeM et de McGill travaille chez Robic depuis son stage du Barreau en 2014. Au sein du cabinet, elle pratique « en litige en propriété intellectuelle et conseille ses clients sur des questions de brevets, de marques de commerce, de dessins industriels et de droit d’auteur », énumère Robic sur son site web.Me Aubin travaillait auparavant en tant qu’assistante de recherche en propriété intellectuelle auprès d’une professeure de la Faculté de droit de l’UdeM, de même qu’à la clinique juridique de l’université.Le Barreau 2015 est également membre du conseil de la Fondation de l'École supérieure de ballet du Québec, gouverneure de la relève à la Fondation du Barreau du Québec, et membre du Comité des avocates dans la profession sur Barreau de Montréal.L’avocat et biochimiste Me Moscovici est à l’emploi de Robic depuis plus de 11 ans. Il s’y spécialise en en litige de propriété intellectuelle et en litige commercial. « Il possède une formation juridique et scientifique qui lui permet de conseiller ses clients sur ces deux plans dans leurs besoins liés à la propriété intellectuelle et au litige », indique le cabinet.Avant de se joindre à Robic, le Barreau 2009 a travaillé près de deux ans au sein du groupe des Affaires réglementaires de l’entreprise pharmaceutique Johnson & Johnson. Il a étudié en biochimie à Concordia, et en droit à l’UdeM.Me Moscovici est aussi conseiller légal pour l’industrie du cannabis au Canada et membre du comité des sciences de la vie de ROBIC.