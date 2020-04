Adam Dodek

La Section Common Law de l’Université d’Ottawa est bien au fait de tous les stages perdus par ses étudiants en raison de la pandémie de la COVID-19.La faculté a donc lancé lundi un programme de stages de 250 000 $ grâce à des dons et des fondations, révèle le Law Times News.La Summer 2020 Student Support Initiative for Experiential Learning est une initiative du doyenet d’autres professeurs de la faculté.Ces nouveaux stages comprennent non seulement des stages dans les cliniques juridiques affiliées à la Section, mais aussi dans des petits et grands cabinets privés et autres organisations juridiques.Suite à l’annonce du doyen, le professeur et vice-doyen de la Section Common Law Craig Forcese a exprimé sa fierté sur Twitter.