Me William Brock. Source : Davies Ward Phillips & Vineberg

Me Guy Du Pont. Source : Davies ward Phillips & Vineberg

Me Sophie Melchers. Source : Norton Rose Fulbright

Me Doug Mitchell. Source : IMK

Me Éric Mongeau. Source : Stikeman Elliott

Me Patrick Ouellet. Source : Woods

Me Mathieu Piché-Messier. Source : Borden Ladner Gervais

Me Karim Renno. Source : Renno Vathilakis

Source : Benchmark Litigation

La prestigieuse revue Benchmark Litigation vient de dévoiler son palmarès 2020 des Top 50 plaideurs au Canada. Benchmark concentre ses recherches uniquement sur les avocats en litige, et ce, partout dans le monde.Parmi ces 50 premiers de classe, huit pratiquent au Québec. Voici donc, par ordre alphabétique, ces Super Super plaideurs…- Davies Ward Phillips & VinebergBarreau 1979, la réputation de cet avocat n’est plus à faire. Chez Davies, il pratique en litige commercial pour une clientèle diversifiée, dont de grandes sociétés canadiennes et étrangères et des entités du secteur public. Il a plaidé devant la Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec, ainsi que devant la Cour suprême du Canada. Dans ses loisirs, Bill est photographe et auteur (Portraits d’espoir publié aux Presses de l’Université de Montréal).- Davies ward Phillips & VinebergDepuis plus de 40 ans, Me Du Pont fournit des conseils sur un large éventail de dossiers relevant notamment de la fiscalité, du droit des sociétés, du droit criminel, du droit constitutionnel et du droit de l’environnement. Il détient une expertise particulière dans la représentation de clients lors d’actions collectives et d’appels importants devant la Cour canadienne de l’impôt. En 2014, il s’est vu décerner la médaille de la Cour canadienne de l’impôt en reconnaissance des services rendus à la Cour de l’impôt.- Norton Rose FulbrightBarreau 1994, Me Melchers est la seule Super Super Plaideuse des huit. Elle s'occupe principalement de litiges touchant les questions commerciales, les sociétés et les valeurs mobilières. Elle a représenté des clients devant les tribunaux du Québec et la Cour suprême du Canada relativement à des prises de contrôle contestées, à des recours d'actionnaires dissidents, à des plans d'arrangement, à des opérations d'initiés et de manipulation de marché.- IMKBarreau 1989, Doug Mitchell a fondé IMK en 1997 avec feu Colin K. Irving. Ia piloté des dossiers complexes, participé à des procès médiatisés, conseillé des clients sur des enjeux délicats et joué un rôle déterminant dans des gestions de crise afin d’éviter ou de régler des litiges. Il a plaidé à plusieurs reprises devant la Cour suprême du Canada. Benchmark indique que Me Michell a le pif pour dégoter le talent chez les jeunes avocats.- Stikeman ElliottBarreau 1992, Éric Mongeau est associé et chef du groupe Litige et règlement de différends du bureau de Montréal. Il plaide régulièrement devant les tribunaux civils de compétence provinciale et fédérale, y compris la Cour suprême du Canada. Il est Fellow de du prestigieux American College of Trial Lawyers depuis 2018.- WoodsBarreau 1999, Patrick Ouellet est associé chez Woods depuis 2006. Fellow du prestigieux American College of Trial Lawyers, il est reconnu comme un des meilleurs avocats au Québec, tant devant les tribunaux de première instance qu’en appel. Il exerce une large pratique dans les domaines de l’arbitrage et du litige commercial, corporatif et civil. En 2016 et 2018, il a été nommé « Avocat plaideur de l’année au Québec » par Benchmark Canada- Borden Ladner GervaisBarreau 1998, Me Piché-Messier pratique en litige et possède une expertise variée en litige civil et commercial. Il a œuvré à la préparation et à l'exécution de saisies avant jugement, d'injonctions et d'ordonnances Anton Piller, Mareva et Norwich en demande. Il a agi dans divers domaines, notamment : fraude et piraterie, vol d'identité, litige relatif à la haute technologie, droit de la concurrence, espionnage industriel, conflits entre actionnaires, concurrence déloyale et respect des droits de propriété intellectuelle. « J’ai la chance d’être entouré de clients, d’avocates et d’avocats exceptionnels. Merci à toute l’équipe et à nos clients. Félicitations aux autres gagnantes et gagnants. »- Renno VathilakisKarim Renno est l'un des associés fondateurs de Renno & Vathilakis. s'occupe d'actions collectives, de litiges relatifs au franchisage et à la distribution, de conflits entre actionnaires, de faillites et d'insolvabilité, et de litiges afférant au droit de la concurrence, au droit constitutionnel, au droit privé, au droit du travail et aux lois en matière de valeurs mobilières. En 2013, 2014, 2015 et 2016, Benchmark Litigation lui a décerné la distinction de Litigation Star. cette année, la revue le surnomme « a Maverick trial lawyer».« C’est un honneur pour moi d’être choisi par Benchmark pour ce palmarès, surtout à la lumière du calibre exceptionnel des autres avocats sélectionnés. Je remercie sincèrement Benchmark pour cette reconnaissance et toute l’équipe de Renno Vathilakis Inc. »