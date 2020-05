Me Vincent Boucher. Source : Robic

Chez Robic, même les agents de brevets peuvent devenir associés!, ingénieur et agent de brevets, a reçu la grande demande.Il se spécialise « dans la rédaction et la poursuite de demandes de brevets et la rédaction d’opinions dans le domaine des sciences physiques, incluant l’optique et la photonique, les lasers, l’imagerie, la physique de la matière condensée et la nanotechnologie », détaille Robic, où l’agent de brevets travaille depuis près de neuf ans.Me Boucher a obtenu un Ph. D. en génie physique du Laboratoire de magnétisme de l’École Polytechnique de Montréal, où il s’est consacré à la modélisation de réseaux de nanofils ferromagnétiques pour des applications dans les télécommunications.Sa clientèle chez Robic est évidemment fortement scientifique, dans les domaines des sciences physiques, de l’optique et de la photonique, des nanotechnologies, des télécommunications et de l’électronique.