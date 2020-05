Me Daniel Levy dénonce les frais administratifs de 35$ imposés par l’Ordre aux avocats. Source : Pages Jaunes

Dans une lettre qu’il a fait parvenir ce matin au Barreau du Québec, Medénonce les frais administratifs de 35$ imposés par l’Ordre aux avocats qui optent pour payer leur cotisation en deux versements, soit en septembre et décembre 2020.Êtes-vous d'accord avec lui?Voici sa lettre:Bonjour,Etant en pratique privée, j'ai vu mon chiffre d'affaire s'écrouler au cours des 2 derniers mois, comme bon nombre de mes confrères et consoeurs.Toutefois, comme bon citoyen et juriste, l'obligation d'acquitter ses cotisations professionnelles à temps pèse lourdement sur moi. Comme les années antérieures, je trouve que la proposition de payer ses cotisations en 2 versements égaux par carte de crédit me facilite la vie, même si cela me coûte des frais en intérêt sur ma carte de crédit.En lisant ce jour, le courriel du Barreau sur les modalités de paiement, je suis très surpris de constater qu'en prenant cette option de paiement (sept et dec), je me trouve pénalisé d'un frais "administratifs" de 35$, alors que cette extension des délais a été approuvée par le Barreau et annoncé par courriel par Me Grondin, Bâtonnier du Québec le 23 avril dernier sans jamais faire la mention qu'une pénalité nous sera chargée.Je trouve déplorable de voir le Barreau profiter de la vulnérabilité financière de ses membres en temps de pandémie pour ne pas aller de l'avant avec la proposition de vouloir réduire les cotisations. Mais en plus de vouloir charger des frais "administratifs" de 35$ pour un report de date qui a été autorisé par vous, c'est abusif!S'il y'a réellement des frais associés à cette extension, c'est au Barreau de l'assumer et non à ses membres.Veuillez svp m'expliquer votre raisonnementC.c Association d'avocats de province, Droit-incDaniel Lévy , avocat