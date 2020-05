Le juge Jocelyn Pilote. Photo : Larouche Lalancette Pilote Avocats

La juge Isabelle Germain. Photo : Stein Monast

Le ministre de la Justice et procureur général du Canadaa procédé à deux nominations à la magistrature du Québec pour la Cour supérieure.Me, associé chez Larouche Lalancette Pilote Avocats à Alma, et Me, associée chez Stein Monast à Québec, sont ainsi nommés juges à la Cour supérieure du Québec : le premier pour le district de Chicoutimi, et la seconde pour celui de Québec.Devenu associé chez Larouche Lalancette Pilote Avocats à Alma en 1991, le juge Pilote exerçait avant sa nomination en litige civil et commercial. Au sein du cabinet où il a passé toute sa carrière de juriste, le Barreau 1987 avait le bonheur de pratiquer avec sa fille Me« Ensemble, nous avons plaidé quelques dossiers et réalisé de nombreuses acquisitions et ventes d’entreprises, dont plusieurs d’envergure, notamment dans les domaines industriels, commercial et agro-alimentaire », expliquait l’associée et fille du nouveau juge dans InformeAffaires.com en février.Depuis plusieurs années, le juge Pilote agissait à titre d’arbitre pour le service de conciliation et d’arbitrage de comptes du Barreau du Québec.Très impliqué dans sa région du Lac Saint-Jean, le juge Pilote a été membre du conseil d’administration du Collège d’Alma et membre du Club Richelieu d’Alma pendant 25 ans, et a même présidé ces deux organismes pendant deux ans.Le nouveau juge Jocelyn Pilote remplace le juge, qui est devenu juge surnuméraire le 15 octobre dernier.L’associée chez Stein Monast à Québec est spécialisée dans les domaines de la responsabilité professionnelle, du litige civil et commercial de même qu’en droit de la faillite, de l’insolvabilité et de la restructuration.La nouvelle juge Isabelle Germain a aussi conseillé et représenté pendant plus de 15 ans les médecins dans le cadre de poursuites civiles, d’enquêtes et de plaintes disciplinaires, tout en agissant en défense dans le cadre d’actions collectives.Barreau 2000, la juge Germain a débuté sa carrière d’avocate au sein du cabinet Ogilvy Renault (maintenant Norton Rose Fulbright), à Québec, dans le domaine du litige civil et de l’assurance. En 2001, elle a joint les rangs du cabinet McCarthy Tétrault à Québec, où elle a exercé comme avocate pendant 15 ans. Elle est associée chez Stein Monast depuis trois ans.La juge Germain a siégé au conseil d’administration du Barreau de Québec de même que sur de nombreux comités. Elle est notamment présidente du Comité de liaison avec la Cour supérieure du Barreau de Québec... et membre du conseil d’administration du Club de soccer du Rouge et Or de l’Université Laval!Ces deux nominations sont des remplacements de juges qui ont pris la décision de devenir surnuméraires, et non des juges supplémentaires pour la Cour supérieure, où les besoins sont criants , selon le juge en chef. .« J’espère que les gouvernements vont nous porter secours et qu’il va y avoir des nominations de juges additionnels, pas seulement des remplacements, soulignait le juge en chef Fournier à La Presse le mois dernier. Sinon, c’est la population qui va en souffrir. »Certains avocats, dont Me, ne sont pas d’accord avec le juge en chef de la Cour supérieure. Dans sa lettre ouverte publiée jeudi , il estimait que « l’ajout de 15 juges à la Cour supérieure semble prima facie déraisonnable et injustifié. »