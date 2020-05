Samuelle Ménard-Castonguay est auxiliaire de recherche auprès de la professeure Marie-Pierre Robert de l'Université de Sherbrooke. Photo : LinkedIn

La toute nouvelle auxiliaire de recherche à l’Université de Sherbrookea une autre raison d’être fière d’elle : elle vient tout juste de remporter la Coupe Myriam-Lachance, à titre de meilleure plaideuse dans le cadre des dossiers simulés de l'automne et de l'hiver.L’étudiante à la maîtrise est aussi la libéro de l’équipe de volleyball féminin de l’Université de Sherbrooke. Le numéro 11 a d’ailleurs été finaliste cette année pour le prix du recteur à titre d'athlète féminine de l'année du Vert et Or!« Elle a su allier avec brio ses études de maîtrise et le volley-ball de haut niveau, performant tant en plaidoirie que dans son sport », souligne le Vert et Or.Samuelle Ménard-Castonguay est auxiliaire de recherche auprès de la professeurede l'Université de Sherbrooke depuis moins d’un mois.Elle a auparavant été intervenante au sein du Comité des travailleurs et des travailleuses accidentés de l’Estrie (2018-2019), étudiante stagiaire au Service des poursuites pénales du Canada (2019), et stagiaire à la magistrature à la Cour supérieure du Québec (2018).C’est à l’Université de Sherbrooke uniquement qu’elle a fait ses études en droit, de son baccalauréat à sa maîtrise en pratique du droit criminel et pénal en passant par son Juris doctor.