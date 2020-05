Me Jean-Félix Racicot. PHOTO COURTOISIE

L’avocat de Mont-Saint-Hilaire Men’aura pas réussi à convaincre la Cour d’appel du bien fondé de sa demande en Habeas Corpus et pour déclaration de nullité de décrets gouvernementaux et d’arrêtés ministériels , qui visait à déconfiner le Québec.Il avait à la fin avril été débouté en Cour supérieure , le jugedécrétant que l’Habeas Corpus « ne permet pas de contester toute atteinte de tous les droits et libertés ».« Le juge de première instance a manifestement erré (...) lorsqu’il a déterminé que le demandeur n’avait pas fait la preuve d’une atteinte à sa liberté », a indiqué Me Racicot dans sa déclaration.Les juges de Cour d’appeln’ont pas été d’accord avec l’avocat et ont maintenu la décision du juge Cullen, en rappelant à Me Racicot que la décision ne concernait pas le fond de l’affaire : si les décrets gouvernementaux étaient raisonnables.Les juges ont d’ailleurs estimé que les règles imposées par le gouvernement étaient « de portée générale et impersonnelle ».L’avocat débouté a dit trouver la décision « dommage », et a fait savoir à la Cour d’appel qu’il n’entendait « pas poursuivre son recours suivant la procédure du pourvoi en contrôle judiciaire », révèle L’actualité.Me Jean-Félix Racicot, en pratique solo, a vu tous ses procès de mars, avril et mai annulés « tant en Cour supérieure, Cour du Québec qu’en Cour municipale », indique sa demande initiale.On peut y lire que l’avocat n’a pu voir ses parents et amis, ni exercer sa liberté de culte à Pâques, et que ses enfants « ne sont plus vraiment scolarisés ».« Il est donc évident que des droits et libertés fondamentales sont brimés », soutenait Me Racicot dans sa demande adressée à la Cour supérieure, en ajoutant que « la menace à la santé publique n’est ni grave, ni imminente ni réelle et ne permet pas au gouvernement d’utiliser l’article 118 de la Loi sur la santé publique ».