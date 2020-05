Université du Québec à Montréal. Photo : UQÀM

La faculté de droit de l'Université McGill. Photo : Université McGill.

Université de Montréal. Photo : Radio-Canada

Université de Sherbrooke. Photo : Université Sherbrooke

Université Laval. Photo : ULaval

Université d’Ottawa. Photo : Université Ottawa

Vous le savez. La pandémie de COVID-19 s’est immiscée dans nos vies. Et les étudiants en droit ne sont pas en reste…Pour les aider, Droit-inc dresse un second tour d’horizon : voici notre résumé des conseils COVID-19 mis en oeuvre par les facultés de droit du Québec, pour épauler leurs étudiants en ces temps troubles.La faculté de science politique et de droit de l’UQAM n’y est pas allée de main morte. Son centre de ressource COVID-19, facile d’accès, contient plusieurs ressources utiles.Étudiants et étudiantes, vous n’avez plus d’excuses : quelle que soit votre situation, vous y trouverez toutes les réponses à vos questions pour démarrer votre trimestre d’été du bon pied.Mention spéciale à la section « soutien financier » : parions que des étudiants y trouveront les remèdes à leurs maux financiers.La faculté de droit de l’Université McGill a misé sur le pragmatisme et… l’exhaustivité.Son centre de ressource COVID-19, en plus d’être facilement accessible, offre… une tonne d’informations!Mais ce n’est pas tout : ces informations sont adaptées aux spécificités de chaque étudiant. Récemment admis? Étudiant au doctorat? Vous y trouverez les renseignements dont vous avez besoin.Le centre de ressource McGill réitère aussi - ce qui ne fait jamais de mal - le bien-fondé de directives sanitaires, ainsi que des conseils santé et bien-être. Si la COVID-19 vous empêche de dormir, allez y jeter un œil!À noter, enfin, que les directives et conseils de l’université McGill sont disponibles dans les deux langues officielles : en anglais et en français.La foire aux questions COVID-19 de l’Université de Montréal, malgré un design web neutre, éclairera les étudiants en droit en quête de repères et d’informations.Fait intéressant : elle offre des précisions sur des aspects méconnus de la vie étudiante : résidences étudiantes, activités parascolaires et réunions étudiantes, statut des étudiants internationaux, etc.Mention spéciale, enfin, aux diapositives animées, qui, avec un brin d’humour, rappelle l’importance des mesures d’hygiènes.La foire aux questions COVID-19 de la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke mise sur l'exhaustivité… à sa façon. Elle comprend en effet une section pour tous les trimestres, y compris pour les étudiants inscrits au programme Common law et droit transnational.Si l’Université de Sherbrooke a fait preuve d’une grande ingéniosité dans l’élaboration de ses questions - on en dénombre près d’une cinquantaine -, elle se montre passablement laconique dans ses réponses.Étudiants et étudiantes, armez vous de patience! Vous devrez peut-être chercher un peu pour obtenir des réponses complètes à vos interrogations.Le centre de ressource COVID-19 de l’Université Laval se distingue de la concurrence… dans la mesure où il tente d’apaiser les prochaines cohortes de droit.Beaucoup d’efforts y sont en effet déployés pour rassurer la relève et démontrer qu’ils pourront, malgré les incertitudes que génère la pandémie de coronavirus, débuter leur formation en droit à l’automne prochain.Pas au Québec, mais allez… gâtons-nous!À défaut d’une foire aux questions dédiée exclusivement aux étudiants en droit, l’Université d’Ottawa met à la disposition de tous un centre de ressource COVID-19.Plusieurs informations utiles et pertinentes s’y trouvent, dont les plus récentes décisions prises par la vénérable institution. Les étudiants en droit y trouveront également les coordonnées de personnes-ressources, ainsi que des hyperliens forts importants (santé publique du Canada, communauté universitaire, conseils voyages, etc.).