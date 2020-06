Me Julie Gaudreault-Martel. Photo : BCF Avocats.

Les cabinets d’avocat sont à l’œuvre. Ils reprennent en effet leurs activités progressivement, après un arrêt partiel provoqué par la crise de la COVID-19.Cette semaine, pour souligner ce retour progressif au travail, Droit-inc revient en force avec son fameux tour d’horizon des nouvelles de bureaux.Soyez à l’affût. Qui sait? Peut-être découvrirez-vous ce qui se trame chez vos voisins.L’avocate spécialisée en litige fiscal, Me, n’a pas ménagé sa plume, ces derniers temps.Me Gaudreault-Martel a en effet rédigé un article exhaustif sur les impacts de la COVID-19 sur les tribunaux, et, plus précisément, les litiges fiscaux.Son employeur, BCF Avocats, a d’ailleurs fièrement partagé son texte, au début du mois dernier.Y aura-t-il une suite ?Le cabinet Bélanger Sauvé met ses lumières en action!Dans son plus récent bulletin du droit du travail et de l’emploi, le cabinet décortique la jurisprudence récente, qu’il soit question de jours fériés ou de congédiement injustifié.Tout y est : ce tour d’horizon exhaustif, parions-le, plaira à plusieurs!L’élève surpassera-t-il le maître?En tout cas, mentionnons que l’avocat associé Mea récemment rédigé un article avec l’un de ses stagiaires en droit, MonsieurLe texte en question, accessible depuis le site internet du cabinet Bernier Fournier, relève des champs d’expertise du maître, soit le droit des affaires et les litiges civils et commerciaux.Le cabinet Blakes revient en force, cette semaine, avec un second épisode de son balado Continuité.Cette semaine, l’associée Meet l’avocat Mediscutent des clauses de force majeure et de la négociation de contrats dans le contexte de la COVID-19.Les employés de BLG font de leur mieux pour se maintenir au sommet de leur champ d’expertise.La preuve : l’avocate Mea récemment rédigé un papier fort perspicace sur les perspectives juridiques relatives aux véhicules autonomes.À lire!Me, promoteur de l’indépendance du Québec, semble user de son confinement forcé à bon escient.L’avocat a en effet rédigé plusieurs articles, partagés par la page Facebook de son cabinet, sur la nécessité, selon lui, de concrétiser l’indépendance du Québec au lendemain de la pandémie.Rappelons que Me Bertrand a récemment publié le second tome de son autobiographie, lequel est également promu depuis le site internet de son cabinet.Cain Lamarre enchaîne les victoires. C’est le moins que l’on puisse dire.Son équipe en droit municipal et en droit de l’environnement, mené par l’avocat Me, a en effet réussi à obtenir une entente hors cours dans le cadre d’un litige qui opposait la ville de Fermont aux créanciers de Cliffs Ressources.Ça brasse, chez Chamoun Legal inc.!Sur le compte Linkedin du cabinet, on y apprend notamment que sa fondatrice, Me, est désormais collaboratrice chez DanieleHenkel.tv.Oui, vous avez bien lu :, la femme d’affaires dragonne!Les premières capsules juridiques de Me Chamoun sont déjà disponibles. En souhaitant qu’elles vous aident!Le cabinet Davies vient de mettre à jour l’une des sections les plus prisées de son site internet : son centre d’information COVID-19.Le cabinet y a notamment ajouté les plus récentes mesures gouvernementales en vigueur, ainsi que des conseils pour les sociétés ouvertes et gouvernances.À consulter!Dentons Canada avait récemment une annonce importante à partager.Le cabinet a en effet conseillé l’autorité aéroportuaire locale de Montréal, responsable notamment de l’exploitation de l’aéroport Montréal-Trudeau, dans le cadre d’un placement - tenez-vous bien! - de 500 millions de dollars canadiens.Sans surprise, le cabinet s’est dit « heureux » de sa contribution.Le cabinet Devichy fait parler de lui!Certains de ses membres, en effet, commentent des sujets d’actualité dans les médias, d’un point de vue juridique.C’est le cas notamment de Me, une avocate spécialisée en droit de la famille, qui s’est récemment exprimé au micro de TVA Nouvelles.Y en aura-t-il d’autres? Le débat est lancé!Le cabinet De Grandpré Chait ne manque pas d’initiatives!L’avocate associée Mea récemment rédigé un article qui relève du droit fiscal et, qui, plus précisément, de la prolongation des délais de prescriptions.En ces temps d’incertitudes, disons que ce genre d’initiative est la bienvenue.Me. peut se réjouir!L’avocat fait désormais partie du conseil d’administration de la société Global Hemp Group, comme l’a récemment son employeur, le cabinet Dunton Rainville.Me Lebeuf est notamment l’un des associés du groupe du droit des affaires de Dunton Rainville à son bureau de Montréal.Soyez à l'affût.Le cabinet DS Avocats organise fréquemment des webinaires pour étudier et éclairer les impacts juridiques de la pandémie de la COVID-19.Le mois d’avril, à ce titre, a été particulièrement chargé. Il sera intéressant de voir sur quoi porteront les prochains webinaires, à mesure que le déconfinement se poursuivra.Fatigué de la COVID-19? Des journées grises?Rassurez-vous. Le cabinet GBV, dans un élan de légèreté assumé, a choisi de partager SA playlist Spotify, dans une publication Facebook.Cette fameuse liste serait inspirée les goûts musicaux de son personnel. L’histoire ne dit pas, cependant, qui a suggéré tel ou tel morceau…Gowling WLG se tient occupé.Le cabinet international a en effet annoncé une série de webinaires sur le thème de la santé mentale, pour venir en aide à ses clients, ainsi qu’à son personnel.En ces temps difficiles, nous comprenons bien que cette initiative est plus que bienvenue.Pour les non-initiés, le droit peut sembler, disons… compliqué.Heureusement, il se trouvera toujours des avocats pour vulgariser et synthétiser.C’est le cas notamment de Me, qui vous aidera à comprendre le droit immobilier et les subtilités des baux commerciaux. Tout cela et plus encore via le site du cabinet Kaufman!Inquiet à cause de la COVID-19? Pas de panique.Consultez l’article du cabinet Lafortune Cadieux, sur les répercussions de la pandémie sur les transactions de ventes d’entreprises.Tout ira bien. Vous y trouverez réponse à vos questions.L’avocat Mea de quoi être fier.En effet, son employeur a récemment publié l’une de ses dernières contributions au domaine du droit : un texte sur les délais entourant les promesses d’achat non tenues.À ne pas manquer!Lapointe Rosenstein Marchand Melançon est là pour vous… du moins, le cabinet a rédigé plusieurs infolettres sur les impacts juridiques de la COVID-19.Ces infolettres recoupent les champs d'expertise du cabinet, comme le droit fiscal ou encore le droit du travail et de l’emploi.Auriez-vous vu passer le nom de Me, associée directrice du bureau de Lavery à Trois-Rivières, par hasard? Rassurez-vous. C’est tout à fait possible!Me Hétu a participé récemment à un entretien avec Le Nouvelliste pour expliciter les défis de la COVID-19, du point de vue des employeurs.Cette nouvelle, le cabinet Lavery n’a pas manqué de la mettre de l’avant…En ces temps de pandémie, le cabinet Legal Logik poursuit son travail!Sur la page Facebook de l’entreprise, on y découvre plusieurs articles juridiques forts utiles.Le dernier en date, qui traite des impacts de la COVID-19 sur les entreprises de construction, a été co-écrit par Melui-même, le fondateur du cabinet. Mey a aussi apporté sa contribution.Le cabinet McCarthy Tetrault a mis à jour son Centre de relance COVID-19.Employeur : vous y trouverez tout ce qu’il faut savoir pour relancer votre entreprise du point pied, dont plusieurs textes de blogue fort pertinents.Miller Thomson peut se réjouir de son rendement.Le cabinet, effectivement, s’est classé parmi les meilleurs cabinets dans les tableaux de classement de fin d’année fiscale 2019 de Bloomberg.Cette reconnaissance en dit long sur le cabinet. Elle confirme, plus précisément, qu’il agit activement dans plusieurs secteurs des marchés financiers.Le cabinet Monette Barakett a le coeur à la bonne place.Son site internet regorge d’hommages et de textes de remerciement adressés aux « anges gardiens » du Québec et aux personnels soignants dédiés à la protection des aînés.En ces temps troubles, le cabinet a bien compris que de telles paroles sont réconfortantes et appréciées.La plus récente infolettre du cabinet Morency pourrait fort bien vous intéresser.Elle renferme, en effet, plusieurs informations sur l’aide d’urgence offertes par le gouvernement fédéral pour les loyers commerciaux.Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Morency Avocats, comme le prouve cette infolettre, tente par tous les moyens de répondre aux besoins et interrogations de sa clientèle.Norton Rose Fulbright se tient actif!Le cabinet prépare en effet un webinaire, qui se tiendra le 10 juin prochain, entre 12h00 et 13h00.Le sujet? Le virage numérique des milieux d’affaires canadiens et québécois. Plusieurs conférenciers seront du nombre, dont Me, associée du cabinet, et l’avocate-conseil MePas de panique, Osler ne vous laissera pas tomber.La trousse d’information « COVID-19 » du cabinet, en l'occurrence, éclaire les défis légaux et juridiques qu’implique le déconfinement pour les commerçants, les restaurateurs et les salariés.Quelle que soit la catégorie à laquelle vous vous identifiez, parions que vous y trouverez des renseignements forts utiles.Dans un article récemment publié, le cabinet PFD aborde et éclaire la notion de « force majeure » dans le domaine du droit civil québécois.Le portrait est exhaustif : de ses effets aux clauses divergentes et à la situation créée par la COVID-19 elle-même.ROBIC et cannabis… un bon mélange?Plus sérieusement, l’avocat Meet l’associé Medémystifient cette semaine les programmes et mesures d’aide financière offerts aux entreprises de cannabis au Canada.Les membres du cabinet RSS se tiennent occupés.L’une de ses membres, l’associée, a indiqué, dans le cadre d’une infolettre, ce à quoi risque de ressembler la réouverture des tribunaux au Québec.Elle y mentionne notamment les dossiers, qui, depuis la reprise de ses activités, sont privilégiés par la Cour supérieure du Québec.À vos lunettes! Le cabinet Saraïlis publie fréquemment des articles de blogue sur son site internet.Le dernier en date, rédigé par Me, même s’il commence à dater, montre comment les entreprises canadiennes peuvent être affectées par la réglementation européenne sur la protection des données.Espérons qu’un prochain sera publié bientôt!Séguin Racine poursuit son bon travail!Saviez-vous que le cabinet a oeuvré au soutien d’une transaction importante?La firme a en effet piloté une transaction de 23.7 millions de dollars, pour le compte de la compagnie pharmaceutique Laboratoire LSL inc.À suivre…Rassurez-vous : le cabinet Simard Boivin Lemieux ne vous laissera pas tomber.La firme a en effet dressé un panorama exhaustif des mesures économiques adoptées par les paliers de gouvernement pour aider les particuliers et entreprises.Si vous avez des doutes quant à votre situation, n’hésitez pas à consulter!Smart & Biggar n’est pas en reste!Le cabinet a vu son expertise dans le domaine de la propriété intellectuelle reconnue, dans le cadre de l’édition 2020 des Benchmark Awards.Smart & Biggar remporté, dans ce champ précis du droit, le titre de cabinet de l’année… pour une sixième année consécutive!Deux associés de chez Stein Monast, Me, ont sorti leurs plumes récemment (façon de parler, rassurez-vous).En effet, les deux avocats rédigé un article sur le droit de refus de travailler dans le domaine du droit québécois.Plusieurs salariés étant susceptibles de vouloir reporter autant que possible leur retour au travail, nous pouvons supposer que cet article plaira à de nombreux juristes et employeurs.Dans un article récemment publié, l’avocat Me, revient sur les ententes entre locateurs et locataires et l’importance de prendre en considération l’aspect TPS/TVH-TVQ de ces ententes.Si le sujet est complexe, il demeure fort important!Stikeman Elliott peut s'enorgueillir d’une nouvelle décoration!Effectivement, l’un de ses membres, Me, a obtenu le titre du plaideur de l’année.En plus de cette reconnaissance, 25 plaideurs du cabinet ont été inclus dans la récente édition 2020 du guide Benchmark Canada de Benchmark Litigation.À vos crayons!Meanimeront prochainement un webinaire sur le droit de propriété des municipalités à l’égard des chemins.L’événement aura lieu le 18 juin prochain, à 13h15.L’avocate Meoffre ses lumières.La jeune avocate a en effet rédigé un article sur les impacts de la COVID-19 envers les obligations contractuelles.Cet article, précisons-le, TCJ n’a pas manqué de le partager!En ces temps de pandémie, on se doute que plusieurs entreprises appréhendent les risques de faillites.Le cabinet Verreau Dufresne offre sur son site internet, grâce à la plume de l’avocat Me, plusieurs conseils pour prévenir la faillite.Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit!Les membres de Woods sortiront-ils leurs coupes de champagne? Ils ont, du moins, de bons motifs de célébration.La firme a obtenu le titre du cabinet de l’année au Québec, dans le cadre de l’édition 2020 des Benchmark Awards. En plus de ce prix, le président et fondateur du cabinet, Me, s’est vu introniser Benchmark's Hall of Fame.