Me Nadine Mailloux. Photo : Ombudsman de Laval

Le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé la nomination de Meà titre d'Ombudsman de Montréal pour un mandat d'une durée de quatre ans. Ce sera la seconde Ombudsman de la Ville, après Mequi occupait le poste depuis 2003.Me Mailloux était précédemment l’Ombudsman de la Ville de Laval depuis près de sept ans, et la première à occuper cette fonction. Elle a aussi été Ombudsman au CSSS Jeanne-Mance pendant huit ans, à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont pendant deux ans, et à la Régie régionale de la santé et des services sociaux, désormais Agence, pendant deux ans également.La nouvelle Ombudsman de la Ville de Montréal est aussi vice-présidente du Forum canadien des ombudsmans depuis 2017, et l'une des trois membres représentant l'Amérique du nord au conseil d'administration de l'Institut International de l'ombudsman.Ce n’est pas tout! Me Mailloux codirige en outre le programme de formation Advanced essentials for ombuds offert conjointement par le FCO et le Osgoode Hall Law School à l'Université York.« Nous sommes convaincus que l'expérience, les compétences et les qualités de Madame Mailloux seront un atout pour la Ville de Montréal ainsi que pour le Bureau de l'Ombudsman », a souligné le président du comité exécutif de la Ville de MontréalBarreau 1999, Me Mailloux est médiatrice accréditée et « a orienté la majeure partie de sa carrière vers les modes alternatifs de résolution de conflit », indique la Ville de Laval.Au tout début de sa carrière, l’ancienne de l’Université de Montréal a pratiqué un an le droit en litige un sein de Marchand Magnan Melançon Forget de 1998 à 1999.