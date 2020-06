Me Harold P. Gordon. Photo : Paperman & Sons

Me, surnommé Sonny, est décédé samedi dernier chez lui en Floride à l’âge de 83 ans. L’avocat a été au service de Stikeman Elliott à Montréal et à Londres avant d’y devenir associé.Me Sonny Gordon a fait son droit civil à partir de 1954 à McGill, où il a également joué au basketball. Après son diplôme, il s’est investi en politique canadienne sous. Me Gordon a d’ailleurs été l’assistant de son ministre des forêts, l’un des penseurs de la révolution tranquille.Après son implication politique, Me Gordon s’est joint à Stikeman Elliott pendant de nombreuses années, tout d’abord à Montréal, puis à Londres, puis de nouveau à Montréal pour être nommé associé. Il deviendra par la suite l’associé directeur du grand cabinet.Après la politique et le droit, ce sont les affaires qui ont intéressé Me Gordon. Il est devenu le directeur général du géant du jouet Hasbro, puis en 2001 vice-président de la firme d’investissement Dundee Corp. L’avocat a de même siégé sur de nombreux conseils d’administration, dont celui de Transcontinental.Toujours très près de la famille Sauvé, il a été de 2002 à 2012 le président de la Fondation Jeanne Sauvé.Me Sonny Gordon laisse dans le deuil sa femme Hanka et de très nombreux amis, qu’il aimait profondément. C’est d’ailleurs comme cela qu’il voudrait qu’on se rappelle de lui : un ami.