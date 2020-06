5 conseils pour réussir son réseautage… en ligne

Retweetez les liens de ressources utiles;

Partagez sur vos réseaux sociaux le travail d’associations juridiques;

Recherchez des opportunités pro bono auprès des barreaux du Québec et de centres de ressources;

Offrez des aliments à une banque alimentaire;

Donnez du sang à la croix-rouge et invitez vos collègues à en faire autant;

Enfin, pourquoi ne pas adresser une pensée à vos collègues, en leur soumettant par exemple un courriel de courtoisie et en prenant de leurs nouvelles?

Les directives sanitaires et les mesures de distanciation physique entravent peut-être votre libre circulation, mais est-ce une raison de délaisser le réseautage?Si cette perspective enchante certains, sachez qu’elle risque de vous être préjudiciable : à titre d’avocat, vous avez la responsabilité de cultiver un bon réseau et de veiller à son dynamisme. Beau temps, mauvais temps.En guise d'inspiration, voici cinq conseils d’Attorney at work, qui vous aideront à bâtir une communauté en ligne. De quoi vous permettre de développer et d'approfondir vos relations professionnelles... à plus de deux mètres de distance!Le télétravail ne rime pas forcément avec isolement.Plutôt que de vous couper de votre clientèle, pourquoi ne pas essayer de demeurer connecter à celle-ci?Après tout, rien ne vous empêche d’utiliser les nouvelles technologies et les réseaux sociaux de façon créative.Pensez-y : quelques capsules Facebook Lives pourraient bien vous permettre d’attirer l’attention de centaines d’usagers, de demeurer un acteur visible et actif du milieu juridique et… de susciter la convoitise de vos collègues.Posez-vous une question toute simple : comment puis-je servir et aider ma communauté?La réponse devrait tomber du ciel : inutile de chercher bien loin pour constater les besoins criants d’organismes communautaires et de banques alimentaires.Maintenant, il ne vous reste plus qu’à passer à l’action! Il existe en effet une foule d’initiatives que vous pouvez adopter en ligne pour aider votre communauté, et offrir une image positive et engagée de vous-même et de votre cabinet, parmi lesquelles :Soyez généreux.Tendez la main à vos collègues; rappelez-leur que vous pensez à eux.Toutefois, attention : il est essentiel de demeurer authentique dans le cadre de vos communications réseau - surtout en ces temps de pandémie.Évitez, par exemple, de partager des messages qui ressemblent à des publicités commerciales déguisées ou encore qui semblent indifférentes aux besoins de vos collègues et de votre clientèle.Rappelez-vous : plus vous offrez et plus vous obtiendrez… à condition de bien vous y prendre!L’heure est venue : il est temps de dresser un inventaire stratégique de vos contacts en ligne.Recherchez des communautés, comme des groupes Facebook, qui correspondent à vos intérêts. S’il n’y en a pas, pourquoi ne pas en créer vous-mêmes? Le mot d’ordre : soyez créatif.Suivez des clients potentiels, des collègues, des associations et des sources de référence sur LinkedIn et d'autres plateformes sociales. En bref, utilisez la technologie pour rester connecté et pour développer votre réseau. Commentez, suivez, partagez!Si cela n’est pas encore fait, le moment est également bien choisi pour actualiser vos différents profils… dites « au revoir » à vos vieilles photos Facebook!Enfin, sur une note plus personnelle : pourquoi ne pas réseauter tout en pensant « bien-être »?Inspirez-vous, à ce titre, de cabinets américains. Plusieurs avocats organisent avec leurs collègues et clients des activités bien-être, axées sur la méditation et des pratiques d’étirement, comme le yoga. Pourquoi ne pas en faire autant?En plus de vous reposer, vous créerez de nouveaux liens. Une belle façon, en définitive, de joindre l’utile à l’agréable.