Me Luc Bellemare. Photo : LinkedIn

Me Samia Benlamara. Photo : LinkedIn

La famille GBV s'agrandit!En mars dernier, le cabinet a accueilli deux nouveaux avocats dans les rangs de son équipe de droit de la construction et de droit immobilier : Meet MeMe Bellemare est un avocat d’expérience. Le Barreau 1989 cumule plus de 30 ans de pratique, dans son domaine d'expertise.Formateur accrédité auprès de la Régie du Bâtiment du Québec, ce bachelier de l’Université de Sherbrooke a œuvré auprès de plusieurs cabinets au courant des vingt dernières années.Avocat-associé pendant huit ans chez Dunton Rainville (2000-2008) et chez Greenspoon Bellemare pendant dix ans (2008-2018), Me Bellemare a travaillé brièvement chez Cain Lamarre , avant d’intégrer l’équipe de GBV, il a quelques mois.Chez Cain Lamarre, Me Bellemare occupait également la fonction d’avocat-associé. Pour le moment, du moins, cela ne semble pas être le cas de ses nouvelles fonctions.Me Benlamara, pour sa part, exerce la pratique du droit depuis quelques années. La Barreau 2017 est notamment détentrice d’une maîtrise en littérature française.Me Benlamara, comme Me Bellemare, œuvre dans le droit de la construction, excepté qu’elle dispose d’une spécialisation pour le secteur pénal, normatif et réglementaire (CNESST, RBQ, BSDQ, etc.).Fait particulier : embauché chez Greenspoon Bellemare en septembre 2017, Me Benlamara a suivi le même itinéraire professionnel que son confrère.Comme Me Bellemare, elle a fait son entrée chez Cain Lamarre en janvier 2019, et a quitté en mars dernier pour le cabinet GBV.