Me Pierre Baribeau. Photo : Lavery.

Bernard Synnott, juge de la Cour supérieure. Photo : Facebook.

Un associé de Lavery tient à revenir sur les propos qu’il a tenu à une journaliste de Droit-inc, propos qui ont été reportés hier dans l’article Un avocat rétrograde? Rappelons-le, dans cet article, on y apprend que le jugea donné raison àqui poursuivait son ancien employeur et un membre de son CA, l’associé de Lavery Me, pour licenciement abusif.Dans cette décision, le juge Synnott écorche au passage Me Baribeau, qualifiant son « témoignage de décousu, empreint de nombreuses contradictions ou d’affirmations qui défient le sens commun ». Le juge écrit aussi que « ses attitudes et comportements agressants, rétrogrades et humiliants sont blâmables et constituent du harcèlement ainsi que de l’abus d’autorité à l’égard de Blanchette. »Réagissant à chaud, Me Baribeau a déclaré hier à Droit-inc: « Je pense que le juge avait déjà son opinion faite et ne m’a pas donné l'opportunité d’expliquer. Alors je dois vivre avec le jugement. »Ce sont pour ces propos, et quelques autres dans l’article, que Me Baribeau tient à s'excuser aujourd’hui.« Comme je vous ai souligné, comme citoyen, je tiens à formuler mes excuses par Droit Inc. d'avoir exprimé publiquement mes impressions et mes perceptions du procès et du jugement rendu. Votre journaliste a fait son travail et j'aurais dû ne pas m'exprimer. A la fois, je tiens à vous resouligner que la présente intervention se veut dans les meilleurs intérêts de l'administration de la justice et n'est réalisée sans aucune pression ou influence de tiers ou d'une tierce partie. Je joins aussi un exemplaire de la lettre transmise au juge du dossier en cause », écrit dans un courriel à Droit-inc, Me Baribeau.Voici donc la lettre que Me Baribeau a transmise au juge Bernard Synnott, de la Cour supérieure.