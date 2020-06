Deux postes de juge s’ouvrent. Photo : Radio-Canada

Vous pensez à la magistrature? Ça tombe bien! Il y a deux postes de juge libres à la Chambre de la jeunesse : un à Québec, et l’autre à Sherbrooke.Un poste pour lequel la personne siégera à la Chambre de la jeunesse avec résidence à Québec ou dans le voisinage immédiat. La personne sera appelée à siéger dans les districts judiciaires de Beauce, Charlevoix, Frontenac, Montmagny et Québec.Un poste pour lequel la personne siégera à la Chambre de la jeunesse avec résidence à Sherbrooke ou dans le voisinage immédiat. La personne sera appelée à siéger dans les districts judiciaires de Bedford, Drummond, Mégantic et Saint-François. Les personnes doivent maîtriser la langue anglaise.Pour occuper chacun des postes, on doit avoir été inscrit au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec depuis 10 ans, et « s’engager spécifiquement à préserver la confidentialité de sa candidature et à n’exercer directement ou indirectement aucune pression ou influence en vue de sa nomination à la fonction de juge ».Intéressé? Pour postuler, il faut transmettre au secrétariat le formulaire prévu à l’annexe A du Règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec, de juge d’une cour municipale et de juge de paix magistrat.Vous devrez aussi y joindre en six exemplaires une photo récente ainsi que la preuve de son inscription au Tableau de l’Ordre des avocats. Une photocopie de la carte de membre du Barreau est acceptée.Les candidatures sont acceptées jusqu’au 28 août prochain.