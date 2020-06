Guy Laliberté. Photo : Radio-Canada

Me Mathieu Deschamps. Photo : Norton Rose Fulbright.

Afin d’encourager le « positionnement positif de la communauté entrepreneuriale du Québec », le cabinet Norton Rose Fulbright a annoncé sa collaboration avec l’organisme à but non lucratif Zú, mis sur pied parLa mission de Zú est de rassembler, soutenir et propulser les membres de la communauté créative, notamment les entrepreneurs du domaine des technologies et du divertissement.« La créativité québécoise est une ressource naturelle qui fait partie de nos forces et de notre personnalité. Ce talent, c’est notre trésor, notre richesse, » souligne Guy Laliberté sur le site de Zú.Norton Rose Fulbright aidera l’organisme à aider en retour les créateurs en leur offrant des services d’accompagnement juridique en matière de propriété intellectuelle dans le cadre du développement de leurs projets d’affaires.Le cabinet veillera aussi « au bon déroulement de projets innovants locaux afin que la communauté entrepreneuriale se positionne de façon durable dans un monde post-pandémie ».« Les entreprises en démarrage et à forte croissance contribuent à créer le dynamisme économique de notre province, indique l’associé du cabinet. Investir du temps dans notre communauté par l’entremise de notre partenariat avec Zú pour les entreprises d’ici qui allient divertissement et technologies, c’est investir dans notre richesse collective, dans la croissance de notre société, dans le dynamisme de notre vie économique locale et, surtout, dans notre avenir. »Le partenariat d’une durée de trois ans mettra à contribution plus de 25 avocats en propriété intellectuelle, en droit des affaires et en droit de l’emploi et du travail du bureau montréalais de Norton Rose Fulbright.