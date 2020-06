Daniel Jutras. Photo : UMontréal.

La collation des grades de l’Université de Montréal pour les finissants de 2020 se tiendra en personne en 2021 « lorsqu’il sera possible de tenir de tels événements », a annoncé l’UdeM.« Les résultats du sondage tenu par les différentes facultés à la demande de l’Université a montré qu’une grande majorité de finissantes et de finissants était favorable à cette option plutôt qu’à celle d’une collation des grades virtuelle », a indiqué l’Université sur son site web.La cérémonie devait précédemment se tenir en ligne, une décision qui avait suscité une levée de boucliers et une pétition en ligne de la part des finissants malgré la promesse de l’UdeM de tenir « une activité festive de retrouvailles (...) lorsque les conditions sanitaires le permettront ».« Considérant qu'il s'agit d'un évènement qui se prévoit à l'avance, nous n'avons pas à condamner la célébration de tous nos efforts de cette manière et pouvons la repousser », estimait alors la finissante en droit Dina Akram sur la page de la pétition.Le recteur de l’UdeMa bien entendu les doléances de ses étudiants et a agi en conséquence, comme le montre cet extrait d’un courriel qui leur est adressé et dont Droit-inc a obtenu copie.« (...) Vous préférez, en forte majorité, que les cérémonies soient reportées. Elle le seront donc. J’aurai le grand plaisir de vous rendre hommage en personne au cours de l’année 2021 si, souhaitons-le de tout coeur, les conditions sanitaires le permettent. (...) Ce qui n’est pas reporté, c’est l’expression de la joie et de la fierté que nous ressentons à votre égard, » écrit le recteur, qui en a profité pour féliciter les étudiants pour l’obtention de leur diplôme.