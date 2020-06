Me Hélène Trudel, avocate et co-fondatrice de la Fondation du Dr Julien. Photo de courtoisie.

Participer à l’identification des sources de stress toxiques qui affectent le développement et la santé globale de l’enfant, en recueillant et analysant l’ensemble des faits;

Participer à la prévention et à la résolution efficace des enjeux qui peuvent compromettre le respect des droits de l’enfant et de sa famille dans tous les domaines de droit qui touchent la santé de l’enfant, notamment : logement, famille, protection de la jeunesse, immigration, éducation, santé et services sociaux adaptés, travail, et droit de la personne;

Guider l’enfant, la famille et les intervenants sur des questions d’ordre juridique dans le but de faciliter l’accès à la justice;

Participer à l’innovation sociale en créant des initiatives, en lien étroit avec la clinique, pour favoriser pleinement la participation de l’enfant aux décisions et aux solutions qui le concernent.

Intéressé à changer de domaine de droit et de redonner à la société?Le programme de la Fondation du Dr Julien , axé sur la pédiatrie sociale en communauté, permettra à un avocat de s’exposer pendant neuf mois à une variété de problèmes complexes de l’enfant en état de grande vulnérabilité.La pédiatrie sociale en communauté touche à la médecine, au droit et aux sciences sociales, et est axée sur les besoins, intérêts et forces des enfants dont le développement et la santé sont compromis par les conditions de vie difficiles.« En protection de la jeunesse, il y a des problèmes complexes qui touchent à la fois le droit, la santé, l’éducation, le logement », énumère Me, avocate et co-fondatrice de la Fondation du Dr Julien.« Dans les quartiers vulnérables, là où sont les centres de pédiatrie sociale, les problèmes sont tellement complexes, poursuit l’avocate. Ce n’est pas en allant à la cour que l'enfant a le respect de l'ensemble de ses droits. On s'assure avec le médecin et le travailleur social que tous ces droit-là sont respectés en même temps. Ça prend une équipe pour ça, et il faut que tu sois très imaginatif pour trouver une solution avec l'enfant, parce que l'enfant a une voix quel que soit son âge. »L’avocat sera salarié à temps plein par la Fondation du Dr Julien et oeuvrera au sein d’une équipe interdisciplinaire qui aura pour but de :Le programme inclut des formations qui sont pour la plupart reconnues par le Barreau du Québec.Au terme de ce programme, le fellow sera notamment en mesure d’intervenir efficacement et en interdisciplinarité auprès d’une clientèle en situation de grande vulnérabilité, et d’intégrer pleinement à sa pratique la participation de l’enfant au processus décisionnel qui le concerne.Le programme débute en septembre prochain à Montréal. Intéressé à y participer? C’est par ici