Les avocats craignent-ils l’échec?. Photo : Development Connection.

Les avocats exercent une profession stressante, voire anxiogène.Des études tendent d’ailleurs à démontrer qu’ils craignent, trop souvent, d’échouer et de décevoir leur employeur.Voici quatre conseils d’Attorney at Work pour vous aider à surmonter vos peurs de l’échec.Ne l’oubliez pas : la peur est part intégrante des expériences humaines.Il est normal de la ressentir, de temps à autre. Le reconnaître vous libérera d’un grand fardeau ; d’un boulet de stress dont vous pouvez vous passer.Une étude de l’Université Paris-Sorbonne tend à démontrer qu’une peur de l’échec, ne serait-ce que subconscient, constitue un facteur de motivation.Dans cette optique, osez adopter une perspective plus large.Vous apprendrez à accepter vos vulnérabilités comme des forces plutôt que des nuisances, ce qui devrait vous conduire à une carrière plus épanouissante et stimulante.Un échec met les nerfs à vif.Pour autant, il est important, lorsque vous êtes confronté à un échec, de préserver votre calme, dans la mesure du possible.Tentez de prendre un recul, et d’élargir vos perspectives de vue.Pour mettre l'échec en perspective, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul.Reconnaissez-le.Certaines des personnes les plus prospères et les plus aimées ont bâti leur carrière sur une succession d'échecs :Oprah Winfrey a été licenciée de son tout premier emploi à la télévision;Walt Disney dirigeait plusieurs sociétés en faillite avant de lancer Disney;Le premier livre de la série Harry Potter a été rejeté 12 fois;Steve Jobs a encaissé plusieurs revers;Etc.La prochaine fois que vous échouez, souvenez-vous d’une chose : vous êtes en bonne compagnie.Apprenez à saisir l'échec comme une opportunité, et non comme un revers insurmontable.Difficile? Peut-être pas.Voyez cette leçon comme un muscle que vous devez renforcer. Plus vous le ferez souvent, et plus cela vous viendra aisément.Si vous sentez perdre le contrôle au détriment de vos peurs, souvenez-vous de l'étude de la Sorbonne : la peur de l'échec est un outil, qui peut vous aider alimenter votre croissance personnelle.Alors, asseyez-vous, respirez et souvenez-vous : la peur de l'échec pourrait être votre véhicule vers une carrière réussie épanouissante.