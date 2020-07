Me René Côté. Photo : UQAM

Le Conseil des ministres a annoncé la nomination d’un juriste, dans un communiqué publié mardi dernier.Mey fait ainsi son entrée, et devient le nouveau président du Conseil de la justice administrative.Barreau 1984, bien que membre retraité, Me Côté est connu des diplômés et étudiants de l’UQAM : sa carrière s’ancre largement au département des sciences juridiques de cette université, lui qui y travaille comme professeur et chercheur depuis 1987.Professeur associé depuis 2019, il a occupé le poste de vice-recteur à la vie académique entre 2013 et 2018 et le poste de doyen de la Faculté de science politique et de droit entre 2005 et 2010.Bien occupé, il siège aussi à temps partiel à la Commission du droit d’auteur du Canada depuis 2018.Le Conseil de la justice administrative est chargé, en quelque sorte, d’encadrer attentivement la justice administrative québécoise. Son mandat principal consiste à examiner et à enquêter sur les plaintes déontologiques contre les juges administratifs et des organismes, comme le Tribunal administratif du Québec et la régie du logement.