Camille Boileau, gestionnaire aux communications externes et rayonnement du cabinet. Photo : LinkedIn.

Dentons lance ce mois-ci une plateforme visant à aider les équipes juridiques des entreprises du monde entier à mettre en place leur stratégie post COVID-19.Appelée New Dynamic toolkit , l’initiative regroupe également des actualités juridiques, des webinaires et des articles provenant des succursales de Dentons, présent dans 76 pays autour du globe.« Le New Dynamic toolkit et hub s’appliquent au Canada et au Québec également, mais beaucoup des ressources internationales qui y sont inclues ont été rédigées en anglais, indique, gestionnaire aux communications externes et rayonnement du cabinet. Par contre, plusieurs articles et trousses d’outils ont été créées au Québec et pour le Québec. »On y retrouve notamment ces articles d’information à l’usage des conseillers juridiques de la province.D’autres contenus destiné à la gestion juridique post-COVID par les conseillers sont également en cours de traduction vers le français pour le Québec.