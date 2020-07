Nicolas Lavigne-Lefebvre. Photo : LinkedIn.

Le compte LinkedIn du candidat au Barreau du Québec n’est plus disponible depuis ce matin. Photo : LinkedIn.

Droit-inc rapportait mardi les opinions douteuses queproférait sur sa page LinkedIn.« J'ai vaincu le mouvement #MoiAussi en 2019. J'attaque les idéologues de la #Diversité # Inclusion #Équité en 2020. Je me prépare à casser les reins de la Commission des droits de la personne en 2021 », disait notamment la biographie de M. Lavigne Lefebvre sur LinkedIn, en concluant qu’il est à la recherche d’un stage du Barreau.Les propos du diplômé en droit de l’Université Laval frappent tellement que certains lecteurs ont émis l’hypothèse qu’il s’agissait d’un faux compte.« C’est cohérent avec ce qu’il commençait à établir comme mentalité à l'époque où je l’ai connu, indique toutefois un ancien étudiant de l’Université Laval qui a milité aux côtés de M. Lavigne-Lefebvre. Mais ce n’était pas aussi tranchant et flagrant, et surtout pour un côté xénophobe plus que sexiste. »Le compte LinkedIn du candidat au Barreau du Québec n’est plus disponible depuis ce matin.Ses comptes Twitter, Instagram et Facebook sont toujours actifs.Voilà la dernière publication de M. Lavigne-Lefebvre sur sa page LinkedIn, en réaction à l’article de Droit-inc à son sujet. « Je suis étonné, y écrit l’étudiant du Barreau. Je ne savais pas que droit-inc permettait des écrits partiaux et infâmant comme celui-ci sur son site Internet. L’atteinte à l’honneur et le libelle diffamatoire ne sont pourtant pas des tactiques entrepreneuriales saines pour personne. Je ne pense pas que droit-inc.com puisse espérer continuer d’exister dans le temps long en s’attaquant à des juristes versés dans l’offensive judiciaire. (sic) »M. Lavigne-Lefebvre spécifie ne pas avoir lui-même « cette compétence » de juriste, mais parler au nom des lecteurs de Droit-inc.De nouveau contacté par Droit-inc, Nicolas Lavigne-Lefebvre n’a pas répondu.