Me Alexandre Boisclair. Photo : LinkedIn.

Le cabinet Lane accueille un neuvième avocat dans ses rangs. Il s’agit de Me, membre du Barreau depuis 2018.Le jeune avocat pratique en droit immobilier, en droit de la copropriété, ainsi qu’en litige civil et commercial. Avant de joindre les rangs de Lane, il a travaillé chez Morrone Avocats et chez Bernier Fournier.Avant de faire ses études en droit à l’Université de Sherbrooke, Alexandre Boisclair a étudié en techniques policières.Lane est un cabinet boutique situé à Laval, spécialisé en droit des affaires, en droit immobilier, en droit de la construction, en litige et en résolution de conflits. Il a été fondé en 2006 par Me. En 2018, la firme s’est unie avec un cabinet de notaires dirigé par sa conjointe. Droit-inc racontait leur réussite professionnelle et amoureuse l’an dernier.