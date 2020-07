Les juge Jean-Louis Lemay et Michel Boudreault. Photos : Site Web de la Cour du Québec et Radio-Canada

Me Charles Cantin était représenté par Me Julien Boulianne, son associé. Photos : Radio-Canada

Les nouvelles des tribunaux, chaque semaine, mettent en scène le travail des avocats et magistrats d’ici.Pour l’occasion, Droit-inc vous présente son tour d’horizon de faits divers, qui, espérons-le, mettra en valeur ce qui se fait de mieux dans le cadre de la profession.Le jugea semblé demeurer de marbre, face aux témoignages de, survivante de Francis Jutras, alias le « tueur au marteau ».« J’ai peur qu’il tue d’autres gens. Il voulait me tuer et il aurait pu tuer mon fils. Il est dangereux et il ne devrait jamais avoir le droit de sortir dans la rue », a-t-elle déclaré à l’endroit du juge, selon La Presse.« Bien qu’humainement et intimement touché par ces drames, le Tribunal ne peut faire abstraction des obligations juridiques qui découlent de la loi et la jurisprudence », a rétorqué le juge Blanchard, dans une décision rendue la semaine dernière.« Ces déclarations des victimes ne permettent pas de mettre de côté une preuve d’expert non contredite qui établit clairement qu’il n’existe pas, actuellement, de possibilité marquée que Jutras usera de violence de façon à mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui », a-t-il ajouté, toujours selon La Presse.Francis Jutras, 39 ans, alors qu’il était en pleine psychose, a attaqué trois passants. Cet événement est survenu le 13 octobre 2015. Déclaré non criminellement responsable, il a été qualifié d’accusé à haut risque en 2018.« Il importe de le souligner, l’instance ne porte pas sur la remise en liberté de Jutras, mais uniquement sur les conditions qui se rattachent à sa peine », a tenu à rappeler le juge Blanchard selon La Presse.Me, avocate de la Couronne, a dénoncé sévèrement les crimes deet, deux violeurs qui ont reconnu leur culpabilité. Ils pourraient être condamnés jusqu’à sept ans de prison.« Il n’y avait aucun consentement, ils ont commis des crimes odieux, dégradants et même haineux envers les femmes », a déclaré la Barreau 2005, selon TVA Nouvelles.Le jugea d’ailleurs décrit les crimes des accusés.« Une des victimes se rappelle l’agression sexuelle par flash, à un moment, elle a repris connaissance à cause de la douleur, mais elle n’arrivait pas à réagir. Quand elle s’est par la suite réveillée, elle constate qu’elle saigne », a-t-il affirmé au palais de justice de Gatineau, toujours d’après TVA Nouvelles.Michel Giroux et Vincent Carrières, 28 et 29 ans, ont violé plusieurs jeunes femmes rencontrées en ligne, par exemple sur l’application Tinder.« Je veux féliciter les victimes pour leur courage », a affirmé le magistrat Langevin à l’endroit des dénonciatrices.Le juge, de la Cour du Québec, est catégorique.« La société n’a jamais toléré et ne tolérera jamais que des individus qui sont engagés pour nous protéger et assurer notre sécurité soient attaqués dans l’exercice de leurs fonctions », a-t-il déclaré d’après Le Soleil., 36 ans, a attaqué une policière avec un couteau dans l’espoir de se faire abattre. Sa tentative a échoué ; atteint par balle à la jambe, il a hurlé à la policière de continuer à lui tirer dessus.Face à l’accusé, le magistrat a tenu à rectifier les faits et à insister sur la gravité de son crime.« Ce qui est normal, c’est que les policiers rentrent au travail pour protéger et servir. Le 25 mai 2019, en raison de votre état, vous vous êtes plutôt servis des policiers pour commettre l’irréparable, attenter à votre vie et ça, ce n’était pas normal. Je me réjouis de constater que vos plans ont changé aujourd’hui », a affirmé le juge Lemay, selon Le Soleil.Gilles Ledoux, diagnostiqué d’une maladie affective bipolaire depuis son arrestation, s’est vu imposer une peine de douze mois de prison.« Vous vous retrouvez sans avocat maintenant, monsieur Dallaire ».Ces mots, selon Le Quotidien, ont été prononcés par le jugeà l’attention de, un homme de 65 ans accusé de menaces de mort sur un policier.C’est que le Saguenéen d’origine a lancé plusieurs insultes à l’attention de son avocat, Me– qui était représenté par Me, son associé.Chantal Dallaire comparaissait en direct de la prison de Roberval. Son envolée lyrique ne semble pas l’avoir aidé, car le ministère public continue de s’opposer à sa libération en attente de son procès, comme l’indique l’article du Le Quotidien.