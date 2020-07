Mes Cynthia Suissa, Charles Picotte-Amyot et Yorgo Constantopoulos. Photos : Site Web de PRDSA

Deux nouvelles stagiaires : Alexandrine Lussier et Amélie Ouellet. Photos : Site Web de PRDSA

Ce n’est un secret pour personne : les cabinets tournent un peu au ralenti en ce moment, à cause de la crise sanitaire.Alors que les choses semblent s’améliorer petit à petit avec le déconfinement, comme le soulignait Droit-inc la semaine dernière , la situation est tout autre chez PRDSA : le cabinet est en pleine croissance, carrément.La boîte vient d’embaucher trois avocats : Meset(anciennement stagiaires), ainsi que Me. Elle a aussi recruté deux nouvelles stagiaires,et« Comme tout le monde, on a craint les premiers jours, les premières semaines… Mais rapidement, on a vu que les organisations continuaient de travailler à distance. Tout le secteur du litige s’est maintenu, mais avec une capacité réduite. De notre côté, nous n’avons pas été affectés », affirme le président et et fondateur de PRDSA, MeL’avocat, qui est aussi enquêteur et médiateur accrédité, admet que la nature un peu particulière de la boîte spécialisée en prévention et règlement des différends lui permet de garder la tête bien hors de l’eau, en ce moment.Évidemment, les tensions relationnelles en milieu de travail peuvent être multipliées en temps de crise… Mais c’est aussi que l’équipe de PRDSA est composée de tiers neutres, qui agissent à différents niveaux des modes de prévention et de règlement de différends – médiation, enquête, facilitation, formation… et qui travaille à l’ombre des tribunaux.« La fermeture des tribunaux ne nous a aucunement affectés, au contraire, c'est venu réaffirmer le principe d'autodétermination des parties dans le règlement des différends qui les concernent, qui est est bien reconnu dans le nouveau Code de procédure civile. »Depuis 2016 donc, année d’entrée en fonction du nouveau Code de procédure civile, les parties impliquées dans un conflit doivent prioriser les modes privés de règlement des différends (MPRD), comme la médiation, par exemple, avant de recourir aux tribunaux.Le cabinet PRDSA, fondé en 2001, a donc connu une forte croissance.« Au cours de la dernière année, nous avons facilement fait une dizaine d’embauches », illustre Me Marois.« On est résolument axés vers la création d’un cabinet de taille moyenne; on est en train de consolider nos effectifs, en gestion, notamment », continue-t-il.PRDSA compte maintenant une vingtaine d’employés, dont une quinzaine d’avocats.Celui qui enseigne comme chargé de cours à l’Université de Sherbrooke ne cache pas que de nombreux avocats sollicitent le cabinet.« Nous avons une ouverture vers l’interdisciplinarité, précise-t-il. Nos avocats sont également soit psychologues, soit conseillers en ressources humaines... Nous sommes essentiellement un cabinet d'avocats, où tous nos avocats sont également, ou sont appelés à devenir médiateurs accrédités. »