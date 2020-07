Edgar Fruitier n'a pas témoigné et n'a pas présenté de défense lors de son procès. Photo : Radio-Canada

Le comédien et animateura été reconnu coupable de deux chefs d’accusation d’attentat à la pudeur, mercredi, au palais de justice de Longueuil.Le jugede la Cour du Québec a donc cru la version du plaignant , qui affirmait que M. Fruitier avait touché ses organes génitaux à trois occasions entre 1974 et 1976, alors qu'il était adolescent.La victime, qui a porté plainte en 2018 , avait donné sa version au tribunal lors de l'enquête préliminaire, mais ses propos avaient été rapportés par la procureure aux poursuites criminelles et pénales lors de la seule journée de procès, le 8 juin.M. Fruitier, 90 ans, n'a ni témoigné ni présenté de défense lors de cette audience, qui s'était conclue en moins d'une heure. Il avait reconnu une partie des gestes qui lui sont reprochés par l'entremise de son avocat.Ce dernier avait cependant plaidé qu'il s'agissait de voies de fait plutôt que d'attentats à la pudeur – un chef d'accusation qui n'existe plus dans le Code criminel – et que son client devait bénéficier du doute raisonnable.Homme de théâtre, passionné de musique classique, Edgar Fruitier est notamment connu pour ses rôles dans les séries La famille Plouffe et Les belles histoires des pays d'en haut.Plus de détails suivront.