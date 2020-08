Me Monica Song, nouvelle arbitre en matière de radiodiffusion. Photo : LinkedIn

Meajoute une nouvelle corde à son arc. L’associée au bureau d’Ottawa de Dentons a été nommée par le directeur général des élections du Canada (DGEC) comme arbitre en matière de radiodiffusion.C’est donc à elle que reviendront les responsabilités de répartir le temps d’émission payant et gratuit entre les partis, d’établir les lignes directrices pour les radiodiffuseurs lors d’une élection générale et de régler les différends entre les partis politiques et les radiodiffuseurs.L’avocate plaidant dans le domaine du droit public cumule plus de 20 ans d’expérience. Elle dirige le groupe du droit des communications et le groupe spécialisé dans les questions de réglementation chez Dentons. En janvier dernier, elle a fait partie du groupe d'experts qui a signé le rapport intitulé L'avenir des communications au Canada : le temps d'agir Elle est chez Dentons depuis 2006. Auparavant, elle a travaillé chez Fraser Milner Casgrain et chez Osler, Hoskin and Harcourt. Diplômée du Barreau de l’Ontario, elle a fait ses études à l’Université de Toronto ainsi qu’à l’Université Laval.Monica Song fait partie des meilleurs avocats en droit de la technologie, selon Lexpert, et son excellence en télécommunications a aussi été reconnue par The Legal 500 Canada.L’avocate succède à, qui a pris sa retraite en avril dernier.« Je tiens à personnellement souhaiter la bienvenue à Mme Song en tant que nouvelle arbitre en matière de radiodiffusion et à remercier M. Grant des services qu'il a fournis pendant près de trois décennies », a déclaré, directeur général des élections du Canada.