La société de placement privé Novacap est désormais le principal actionnaire de FortNine, une boutique en ligne qui offre aux pilotes canadiens divers produits, comme des casques de moto, des vêtements de motocycliste, des pneus et motocross, ainsi que des pièces et équipements en tout genre.Dans le cadre de cette transaction, Novacap était représenté par Me, associé chez Gowling.FortNine, de son côté, était représenté par les avocats Mesetdu cabinet Davies Ward Phillips & Vineberg.« Nous sommes heureux de nous associer à ces deux entrepreneurs talentueux.etont fondé FortNine alors qu'ils étaient à l'université. Ils ont mené l'entreprise à une croissance exponentielle et ont constitué une équipe de direction formidable. Novacap reconnaît le succès et la passion qui les animent. FortNine est le deuxième investissement du fonds Industries V depuis sa clôture en novembre 2019 », a déclaré, président du conseil d'administration et associé directeur de Novacap.Du côté de FortNine, ont se réjouit également, comme l’a expliqué longuement Karim Sawaf, vice-président de l’entreprise.« Depuis plus de 10 ans, nous développons des stratégies pour FortNine, et nous avons travaillé directement avec les équipes de technologie et d'informatique décisionnelle afin de remplir notre mission d'offrir un service à la clientèle de qualité. Nous sommes fiers de nous associer à un partenaire du calibre de Novacap pour mener FortNine vers sa prochaine étape d'expansion", déclare Karim Sawaf, co-fondateur et vice-président de FortNine. »