Alimentation : Encouragez de meilleures habitudes alimentaires en créant des environnements alimentaires où le choix le plus sain est le choix le plus facile;

Lumière : Faites place à la lumière du jour et des systèmes d'éclairage conçus pour augmenter la vigilance, améliorer l'expérience et favoriser le sommeil;

Mouvement : Promouvoir une vie active grâce à diverses stratégies et politiques;

Matériaux : réduire l'exposition humaine aux matériaux de construction dangereux;

Esprit : Soutenir la santé cognitive et émotionnelle en promouvant des valeurs, comme l’altruisme et le bien-être;

Innovation : Promouvoir une évolution continue en permettant aux projets de proposer de nouvelles fonctionnalités qui abordent la santé et le bien-être.

Depuis l’avènement de la COVID-19, les cabinets et avocats sont contraints d’innover. Dans cette lignée, Droit-inc se propose de vous présenter un tour d’horizon sur le sujet.Voici les conseils de Law.com pour vous aider à réinventer votre cabinet.Des études tendent à démontrer qu’il existe cinq éléments interconnectés pour favoriser le bien-être au sein de votre cabinet :Ces cinq éléments affectent tout, de la santé à la performance au travail. Si vos performances sont faibles, à cet égard, attendez-vous à perdre vos employés. Votre taux de rétention des employés risque d’être faible. Vos employés seront aussi plus susceptibles de s’adapter à des imprévus et changements difficiles et profonds comme ceux de la COVID-19.Télétravail ou non, ne négligez pas l’aspect humain.À vrai dire, les tendances clés pour les bureaux du futur risquent de tourner autour de l’expérience humaine.La technologie et le coronavirus l'ont démontré : les cabinets d'avocats peuvent rester pleinement productifs et fonctionnels, malgré le télétravail. Alors, pourquoi avoir un bureau? Et si vous choisissez de garder un bureau, comment allez-vous encourager tout le monde à venir au bureau s'il est si facile de travailler ailleurs?Le télétravail comporte des avantages, mais il a entraîné des pertes organisationnelles importantes en termes d’engagement des employés, de temps en tête-à-tête et des opportunités pour développer des relations significatives entre collègues.Pour les avocats, la recherche démontre que le télétravail fonctionne sur une base individuelle. Dans le cadre de travaux d’équipe, cependant, la proximité augmente la productivité.Plus important encore, la productivité et l'innovation issues du travail d'équipe augmentent considérablement depuis le bureau. Le désir de tisser des liens humains et d’interagir en face à face, en particulier lors de brainstorming, fait partie de ce qui rend l’expérience humaine du bureau aussi agréable.La prochaine décennie devrait confirmer que les lieux de travail et les organisations les plus performantes utilisent la technologie comme outil tout en concentrant leurs énergies spécifiquement sur leurs employés.L'expérience humaine qui englobe les cinq éléments interconnectés du bien-être devrait être le fil conducteur des organisations qui réussissent.Les bureaux devraient être appelés à poser plusieurs gestes concrets pour améliorer la qualité de leur environnement de travail.Voici des éléments qui devront retenir votre attention :Souvenez-vous : à l'avenir, la principale raison de venir au bureau sera l'expérience humaine et les interactions sociales, qui ne peuvent pas être reproduites à distance.