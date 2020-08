La juge Ruth Bader Ginsburg a contribué au livre.

À la cuisine, les madames! Votez, mais faites-nous à manger.C’est grosso modo ce qu’on retient de l’idée du livre de recettes de l’Association des Barreaux américains, sensé souligner les 100 ans du droit de vote pour les femmes aux États-Unis grâce au 19e amendement. The Nineteenth Amendment Centennial Cookbook : 100 Recipes for 100 Years contient, comme son nom l’indique, 100 recettes fournies notamment par des juges, doyennes et avocates américaines, mais aussi par des figures de la justice sociale telles que l’avocat, qui a fourni la recette de pouding au maïs de sa mère.Le livre de recettes est ponctué d’affiches d’époque promouvant le droit de vote pour les femmes et autres citations de grandes juristes américaines, ce qui nous fait un peu pardonner l’initiative de célébrer l’émancipation des femmes... avec un livre de recettes.« Les généralisations sur “comment sont les femmes”, les opinions sur ce qui est approprié pour la plupart des femmes, ne justifient plus de refuser une opportunité aux femmes dont le talent et les compétences les mettent à l'extérieur de la description moyenne », lit-on dans le livre. Une citation de la fameuse jugedatant de 1996.La juge Ruth Bader Ginsburg, ou RBG, a même contribué au livre avec une ratatouille minute, et une recette de veau : vitello tonnato.On retrouve aussi dans le livre de recettes le poisson simple et rapide de la célèbre juge, la recette de biscuits aux pépites de chocolat d’, la recette des biscuits des Girl Scouts of the USA, et quelques recettes du livre de recettes des suffragettes de 1915.Vu qu’on est des fans de RBG et qu’on aime bien manger aussi, on vous laisse sur la recette de ratatouille minute de la juge Ruth Bader Ginsburg.