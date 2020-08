Me Robin Schiller.

Les juges Manon Savard, Jacques R. Fournier et Lucie Rondeau.

Me Caroline Montpetit.

Selon le journal du Barreau de Longueuil, une rentrée judiciaire nationale aura lieu virtuellement le mardi 9 septembre prochain.Les dates de la rentrée judiciaire peuvent cependant varier selon les Barreaux des régions du Québec, si l’on se fie au calendrier du Barreau du Québec Voici le détail de ce qui est organisé, Barreau par Barreau. Rentrée judiciaire le 10 septembre en virtuel, 12h à 14hLa cérémonie aura lieu virtuellement sous le thème « Ensemble/Together », cher à la nouvelle bâtonnière Me« Cette année plus que jamais, nous constatons l’importance de l’entraide et de la solidarité, des valeurs essentielles pour traverser ensemble cette période difficile », écrit Me Schiller dans son invitation à la rentrée judiciaire.La mairessey fera une allocution en tant que conférencière invitée, et les ministres de la Justiceetse feront également entendre. La Médaille du Barreau de Montréal sera remise à Me, ancienne ombudsman de la Ville de Montréal.La date limite pour s’inscrire à la rentrée judiciaire est le 9 septembre, et le lien pour assister à la cérémonie sera envoyé le matin même du 10 septembre. Rentrée judiciaire le 11 septembre en virtuel, 11h30 à 14hL’allocution d’ouverture sera prononcée par la doyenne de la Faculté de droit de l’Université Laval Me, qui sera suivie par une conférence du juge à la Cour suprême Me. L’allocution de fermeture va à la juge en chef associée de la Cour supérieure du Québec MeOn pourra aussi entendre les ministres de la Justice David Lametti et Simon Jolin-Barrette, sous l’animation de MeAucune inscription n’est requise, et les avocats peuvent à tout moment se joindre ou quitter la cérémonie dont le lien sera disponible sur le site du Barreau de Québec.Rentrée judiciaire le 11 septembre en virtuel. Rentrée judiciaire le 14 septembre en virtuel, 16h à 17h30Présidée par les juges, juge en chef de la Cour d'appel du Québec,, juge en chef de la Cour Supérieure du Québec et, juge en chef de la Cour du Québec, la cérémonie se déroulera sur Zoom sous le thème « Un virage nécessaire ».Un lien sera envoyé aux participants lors de leur inscription.Rentrée judiciaire le 9 septembre au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu.Rentrée judiciaire à Amos du 10 septembre 8h30 au 11 septembre à 17h30Rentrée judiciaire le 11 septembre à Trois-Rivières. Rentrée judiciaire le 9 septembre en virtuel de 11h à 12h30.La cérémonie se déroulera sous le thème « L’innovation au coeur de notre profession » sur la plateforme TEAMS et comportera des allocutions de la nouvelle bâtonnière Me, et des juges coordonnateurs MesetLa rentrée judiciaire sera précédée et suivie de formations sur le fonctionnement du greffe numérique et sur les plateformes de visioconférence TEAMS et Zoom.« Considérant la situation actuelle, cette journée virtuelle sera l’occasion de vous mettre au parfum des nouvelles technologies et ajustements nécessaires afin de pouvoir faire face aux nouvelles réalités engendrées par la pandémie », a indiqué la bâtonnière dans son invitation.Les participants doivent confirmer leur présence avant le 1er septembre coordonnatrice à barreauoutaouais.qc.ca " rel="external">à cette adresse courriel avec ce formulaire. Rentré judiciaire le 27 août à Rimouski.