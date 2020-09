Me Michel Bérubé. Photo : Radio-Canada

Me Khalid Alguim. Photo : LinkedIn

Me Nicolas Cossette. Photo : Site Web de PFD Avocats

Encore une grosse semaine pour les avocats criminalistes!Outre l’horreur de procès pour inceste, pédophilie et proxénétisme, certains avocats se sont butés aux juges qui ont trouvé leurs propositions de peines trop clémentes… et d’autres ont par contre demandé la peine maximale.Le procureur de la Couronne Mea réclamé au jugede la Cour du Québec une peine de 14 ans pour un père ayant eu des relations sexuelles complètes avec sa fille, révèle Radio-Canada.La première agression a eu lieu alors que la jeune fille n’était âgée que de 12 ans. Elle allait en avoir 13 le lendemain, alors son père a organisé une soirée pour elle et lui dans un motel, où il lui a fait boire de la bière, indique le Journal de Québec. La jeune fille a dit lors de son témoignage avoir le « souvenir d’une sensation, celle de son père qui est par-dessus elle, de son pénis qui la pénètre et de la douleur qu’elle ressent ».Les agressions sexuelles se sont répétées de 15 à 20 fois au cours des deux années suivantes, et le père faisait parfois consommer de la drogue à sa fille avant ces rapports. La drogue a par la suite été son refuge. Sa famille l’a rejetée suite à sa dénonciation, dont ses frères et soeurs et ses grands-parents.Il est extrêmement rare que la peine maximale prévue au Code criminel soit réclamée.« Je suis conscient de ce que je vous demande, mais après avoir relu l’ensemble des décisions, je ne me vois pas, comme représentant de la société, vous demander autre chose que cette peine-là », a soutenu Me Bérubé en cour. Le procureur a ajouté qu’il s’agissait de l’un des « dossiers les plus sérieux » qu’il avait eu à piloter.L’avocat de la défense Meestime quant à lui qu’une peine de cinq ans est suffisante. Le juge Tremblay donnera sa décision à la fin novembre.Le procureur de la Couronne Me Michel Bérubé a été actif la semaine dernière!Cette fois-ci, il poursuivait le pédophile de la région de Québec, 39 ans, qui a plaidé coupable d'accusations de contacts sexuels sur une fillette a partagé des images pornographiques qui se retrouvées aussi loin qu’en Roumanie et en Australie.« Donc, les images ont circulé de par le monde », a déploré en cour Me Bérubé, cité par Radio-Canada. L’avocat a indiqué qu’il réclamerait une peine de plusieurs années de pénitencier pour le pédophile, qui a déjà été condamné à 10 mois de prison par la Cour d’appel pour des milliers de fichiers de pronographie juvénile découverts en 2010.C’est parmi ceux-ci que l’enquête des policiers a permis de trouver 246 fichiers montrant la jeune victime québécoise nue, dont cinq vidéos. On y voit l’accusé filmer les parties intimes de la fillette, lui faire des attouchements et exhiber son érection.On parle de deux ans d’enfer pour la jeune femme de 20 ans quea prostituée à travers le Canada entier en la réduisant au rang d’esclave, révèle le Journal de Montréal.L’homme de 27 ans encaissait tout et la jeune femme, elle, encaissait ses coups. Elle en a même eu le nez cassé. La victime a refusé de témoigner.« Je suis désolé pour mes gestes, a bredouillé l’accusé lors de l’audience du 25 août dernier au palais de justice de Montréal. J’ai une sœur, une famille où il y a plein de femmes. »« Vos crimes sont selon moi parmi les plus haineux, c’est de traiter un autre humain comme un esclave... Il faut respecter les femmes, personne ne mérite d’être un esclave », a assené le jugeLe juge a suivi la recommandation conjointe du procureur de la Couronne Mea et de l’avocate de la défense Meen rendant sa sentence de 40 mois., 25 ans, avait allumé avec un complice six incendies criminels en une seule nuit le 30 décembre dernier à Dunham, Frelighsburg et Saint-Armand, et « pour le plaisir », indique La Tribune.L’un des propriétaires des bâtiments incendiés a révélé avoir subi pour 275 000 $ de dommages, et que « ça a pris une journée et demie pour tout éteindre ». L’homme déplore une perte totale.Malgré la proposition conjointe de la procureure de la Couronne Meet de l’avocat de la défense Me, la jugea écarté une sentence de deux ans de prison assortie d’une ordonnance de dédommagement de 100 000 $.« C’est trop clément », a déterminé la juge Beauchesne en ajoutant : « Je suis en total désaccord ». Le dossier a été reporté en octobre, et les avocats devront préciser leurs arguments, présenter les déclarations des victimes et détailler les dommages subis.Grondin Bastille n’en est pas à ses premiers méfaits. Il a déjà été accusé de voies de fait, méfaits, vol, recel, production de drogue, complot, introduction par effraction et possession d’outils de cambriolage… entre autres. Il demeure en détention.La procureure de la Couronne Meproposait sept ans de pénitencier pour un duo de violeurs qui droguait les femmes au GHB après les avoir approchées sur des applications de rencontre comme Tinder.C’est trop peu pour des crimes aussi « odieux et dégradants », a décrété le jugeau palais de justice de Gatineau, révèle le Journal de Montréal.et, âgés de 28 et 29 ans, donnaient rendez-vous aux femmes dans un bar de l’Outaouais avant de les attirer au domicile de l’un ou de l’autre. Des victimes alléguées disent avoir été agressées par plus d’un homme dans une même soirée, et certaines agressions auraient duré plus de quatre heures, indique Le Droit.« J’ai longuement réfléchi et, après mûre réflexion, (la suggestion commune) m’apparaît aller à l’encontre de l’intérêt public; de façon viscérale, ça m’apparaît totalement déraisonnable », a déclaré le juge Langevin à la surprise de tous.Il est en effet très rare qu’un juge trouve la proposition de la Couronne insuffisante, forçant ainsi la procureure à se justifier.« Je n’ai pas l’impression de leur avoir fait un cadeau », s’est défendue Me Lambert, citée par le Journal de Montréal. On a travaillé fort pour les victimes »Le juge prendra sa décision le mois prochain.