La juge Catherine La Rosa assure que toutes les mesures sanitaires nécessaires sont mises en place. Photo : Radio-Canada

L'accusé,, qui doit répondre d'une accusation d'agression sexuelle, a choisi d'être jugé par ses pairs.Pour trouver les 12 citoyens qui entendront la cause, la Cour supérieure a mis en place de nouvelles mesures, adaptées à la situation actuelle.D'abord, les candidats ne sont plus convoqués à la même heure, le matin. Ils arriveront par petits groupes, tout au long de la journée, jusqu'à ce que 12 personnes soient choisies.De toute façon, le nombre de places limitées dans les ascenseurs ne permet pas de monter plusieurs candidats à la fois au 4e étage, où se trouve la plus grande salle d'audience du palais de justice de Québec.Le processus de sélection du jury pourrait prendre « un peu plus de temps » convient la juge en chef associée de la Cour supérieure,Il faudra donc faire preuve d'un peu plus de patience, prévient-elle.La juge La Rosa assure que toutes les mesures sont mises en place « pour préserver la sécurité des gens et la santé des personnes qui vont avoir à faire avec le système de justice ».En plus du gel désinfectant pour les mains et du port du masque déjà imposé au palais de justice, de nouveaux aménagements ont aussi été réalisés.Habituellement réparti sur deux rangées, les jurés le seront maintenant sur trois, pour respecter la distanciation physique, en plus d'être séparés par des plexiglas.Les candidats sélectionnés n'auront plus droit à un des avantages non négligeables qui venait avec la fonction, à Québec, soit de visiter quelques bons restaurants du Vieux-Québec.Pour éviter les risques liés au transport par autobus, les jurés vont maintenant prendre la pause du repas au palais de justice.C'est le jugequi présidera ce premier procès avec les nouvelles règles sanitaires.La salle d'audience, qui a une capacité de plus de 200 personnes, est maintenant limitée à 45.Les audiences devraient durer deux semaines.