Pierre Duhaime renoue donc avec la justice...

L’ex-PDG de SNC-Lavalin n’aurait pas payé en entier les honoraires de son avocat, le criminaliste Me, révèle le Journal de Montréal. Ce dernier le poursuit au civil pour la somme de 846 728, 33 $, après avoir intenté une mise en demeure en janvier.renoue donc avec la justice après avoir évité un procès de six mois en plaidant coupable à un chef d’abus de confiance le 1er février 2019, dans ce qui s’est révélé être le pire cas de corruption du Canada.L’ex-président avait été reconnu coupable de complot et fraude dans le dossier de la construction du Centre universitaire de Santé McGill (CUSM). SNC-Lavalin avait versé 22,5 millions $ en pots-de-vin pour en obtenir le contrat.Avec l’aide de son collègue Me, qui a depuis été honoré par le Prix Michel-Proulx de l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense, Me Massicotte avait réussi à s’entendre avec la Couronne pour éviter un procès de six mois.« Il a agi par ignorance volontaire dans l’objectif d’aider SNC-Lavalin à obtenir le contrat du CUSM. Il n’a bénéficié d’aucune somme d’argent, il n’a pas autorisé ni n’avait connaissance des paiements corruptifs de 22,5 millions $ », avait alors plaidé le criminaliste.Pierre Duhaime avait finalement reçu une sentence de détention à domicile de 20 mois.C’est précisément lors des trois derniers mois de ce procès qu’il n’aurait pas versé la somme de 726 705, 24 $ à son avocat, ce qui avec les intérêts s’élève à près de 850 000 $.L’ex-PDG s’était adjoint les services de Me Massicotte en 2012, alors qu'éclatait au jour le plus grand scandale de corruption du Canada.Me Massicotte s’est forgé une réputation de plaideur chevronné devant tous les tribunaux de la province, tant en première instance qu’en appel.Il a fait sa marque dans les domaines aussi pointus que la fiscalité pénale, la fraude, le droit de la concurrence ainsi que les accusations d’abus de confiance et de corruption, domaines actuellement en pleine éclosion. À cet égard, au cours des dernières années, Me Massicotte a joué un rôle important dans le cadre de la Commission Gomery et la Commission Charbonneau.Me Michel Massicotte en a défendu des clients au cours de ses 43 ans de pratique. Chez Desrosiers Joncas Nouraie Massicotte, il a notamment représenté l’ancien premier ministre, et représente toujoursetConférencier et auteur de publications, Me Massicotte est très impliqué socialement dans les organismes à caractère caritatif et est membre de plusieurs associations. Il est d’ailleurs avocat émérite (Ad.E.) du Barreau du Québec.