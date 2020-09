Mes Claude Marseille, Charles Kazaz, Anne Drost et Paul Martel. Photos : Site Web de Blakes

Les avocats-associés René Branchaud, Guy Lavoie, Jean-Philippe Turgeon et Sébastien Vézina. Photos : Site Web de Lavery

Stein Monast

Cette semaine encore, Droit-inc vous présente les nouvelles des bureaux… de quoi vous aider à suivre les actualités, petites et grandes, des cabinets du centre-ville.L’associé en litigeparticipe à une webdiffusion nationale à l’attention des conseillers juridiques en entreprises sur le droit des privilèges. L’événement se tiendra le 17 septembre prochain en compagnie de collègues de Toronto et de Calgary.Les associéset, et l’avocate Anne-Catherine Boucher, de leur côté, participeront à une webdiffusion nationale sur les enjeux environnementaux au temps de la COVID-19. L’événement se tiendra le 23 septembre prochain., conseiller spécial chez Blakes, a été confirmé comme panéliste sur un colloque au sujet des développements récents en droit des affaires organisé le 6 novembre prochain par le Barreau du Québec.Prochainement, deux avocats du cabinet Cain Lamarre animeront une journée de formation sur le système pénal canadien et québécois en droit de l’environnement.Mesetseront ainsi chargés d’encadrer l’événement, qui se tiendra le 23 septembre prochain en collaboration avec le Conseil patronal de l’environnement du Québec.Dunton Rainville, cette semaine, a souligné un événement important, soit le 60e anniversaire d’admission au Barreau de Me, membre du cabinet.Me Toupin a fait ses débuts chez Dunton Rainville en 1983. Il a exercé le droit dans plusieurs domaines, dont en litige civil, en transport routier et en droit maritime en matière de pilotage de bateaux.Le Barreau 1960 exerce aussi en droit de compagnies et sociétés et en droit des affaires en général.Fasken a su tirer son épingle du jeu dans le cadre du répertoire Chambers Canada 2021, publié hier.La publication Chambers a en effet classé 110 avocats du cabinet en raison de leur expertise juridique dans 43 domaines de pratique.D’ailleurs, douze avocats se sont positionnés au premier niveau de leur domaine de pratique, parmi lesquels : l’associédu bureau de Montréal.Même son de cloche du côté de Lavery!Les avocats-associésetont été reconnus comme des chefs de file dans leur champ de pratique respectif par l’édition 2021 du répertoire Chambers Canada.Rappelons que les avocats et cabinets sélectionnés par Chambers Canada sont choisis à la suite d’un processus de recherche rigoureux mené auprès de la communauté juridique et leurs clients.Le cabinet ROBIC a confirmé récemment qu’il organisera une série de formation en ligne cet automne.L’avocatea d’ailleurs donné le coup d’envoi de cette série de conférences; la Barreau 2008 a animé mercredi dernier une formation sur la protection de renseignements personnels et le virage numérique.Le cabinet Stein Monast a récemment participé à la première édition du souper-spectacle virtuel privé Sous les Étoiles de la Fondation Moisson Beauce.Cet événement s’est tenu le 22 août dernier, et a permis d’amasser près de 166 000$ pour soutenir la banque alimentaire Moisson Beauce.