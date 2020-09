Me Alexe Corbeil-Courchesne. Photo : Site Web de Blake

Me Pierre-Philippe Turnbull. Photo : Site Web de Blake

Me Valentina Cean. Photo : Site Web de Blake

Trois nouveaux avocats s’ajoutent chez Blake, Cassels & Graydon. Après y avoir fait leur stage, Mesetont été embauchés au bureau de Montréal.« Ils ont fait leurs preuves dans des conditions inédites : Blakes est fier de vous présenter ses trois nouveaux avocats! » a fièrement annoncé le cabinet sur Linkedin.La diplômée de l’Université de Montréal a rejoint le groupe de fiscalité du cabinet. Elle oeuvre au sein de Blakes depuis plus de trois ans, ayant débuté comme étudiante en mai 2017.La pratique de Me Corbeil-Courchesne est axée sur tous les aspects du droit fiscal canadien et international, et plus particulièrement les domaines des fusions et acquisitions nationales et transfrontalières, des réorganisations d’entreprises, des fonds d’investissement, de la planification fiscale et des litiges fiscaux. Elle participe également au règlement de différends auprès des autorités fiscales canadiennes.En plus de son baccalauréat en droit, la jeune avocate est détentrice d’une maîtrise en fiscalité et d’un Juris Doctor.Le jeune avocat (tout juste assermenté mercredi) fait lui aussi partie de l’équipe de Blakes depuis 2017; il avait été embauché comme étudiant à l’époque. Il joint l’équipe d’infrastructure du cabinet.Me Turnbull est spécialisé en droit commercial et en droit des sociétés. Il se concentre principalement sur les projets d’infrastructure, dont les partenariats publics-privés (PPP). Dans le cadre de sa pratique, il conseille notamment des entreprises désirant obtenir une licence auprès de l’Autorité des marchés publics ou de la Régie du bâtiment.Celui qui a fait ses études en droit à l’Université McGill a travaillé comme auxiliaire juridique à la Cour interaméricaine des droits humains de San José, au Costa Rica. Il a aussi effectué un stage à la Coalition pour la Cour pénale internationale, à New York.La jeune avocate s’est jointe à Blakes en 2018, comme étudiante. Elle se spécialise en droit de l’environnement, ainsi qu’en droit commercial et des sociétés.Auparavant, elle a effectué un stage en droit à La lune rouge, une entreprise de Guy Laliberté. Elle a aussi travaillé comme étudiante en droit chez Dionne Schulze pendant près de quatre ans.Avant d'obtenir son baccalauréat en droit à l’Université McGill, Me Cean a aussi étudié en gestion et en communications.