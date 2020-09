Me Jean-François Cloutier. Photo : Site Web de Fasken

LJT Avocats

Me Marc Gagnon. Photo : Site Web de Robic

Therrien Couture Joli-Coeur

Qui dit une nouvelle semaine dit de nouvelles actualités des cabinets.Cette semaine, encore une fois, Droit-inc dresse un portrait des nouvelles, petites et grandes, des cabinets du Québec.Tour d’horizon.Le cabinet Fasken a confirmé son soutien à la Fondation du Centre des femmes de Montréal, un organisme, qui, depuis 50 ans, contribue au développement des femmes et de familles montréalaise.Fasken a également organisé un webinaire sur la prévention des risques psychologiques associés à la charge de travail. L’événement s’est tenu mercredi dernier et réunissaitet MeIls y ont discuté de l’impact du télétravail sur la charge de travail, du droit à la déconnexion et des moyens pouvant être mis en place par l’employeur pour prévenir ces risques.Me, avocat-conseil, médiateur et arbitre chez Langlois, sera le coprésident d’honneur de la soirée-bénéfice virtuelle d’Éducaloi.L’événement, qui s’est tenu mercredi dernier, était animé parNotons, dans un second ordre d’idée, que Mesetont présenté des pistes de solutions pour une relance économique durable devant le Conseil Patronal de l'Environnement du Québec (CPEQ).Le cabinet LJT soutient la 18e édition du Big Bang de l’Association québécoise des technologies (AQT).COVID-19 oblige, les quatre rencontres de l’événement se tiendront en ligne. En présence de conférenciers, elles aborderont des sujets liés à la commercialisation de produits et services technos.Me, associé et cochef du groupe capital et investissement de McCarthy Tétrault, participera à une conversation avec Thomson Reuters le 1er octobre prochain, et tentera d’évaluer les répercussions à court et à long temps des récents développements sur les acquisitions, les cessions et les secteurs de croissance.Mede chez Morency Société d’avocats a obtenu un prix en matière de santé et sécurité au travail dans le cadre des Best Lawyers 2021.Dans un autre ordre d’idée, notons que Morency collabora le 30 septembre prochain à un webinaire sur l’intelligence artificielle.Norton Rose Fulbright sortira-t-il le champagne?Le cabinet s’est vu décerner un prix lors de la huitième remise des prix LMG Life Sciences, qui se sont déroulés le 23 septembre dernier en ligne.Les prix LMG Life Sciences soulignent les réalisations d’avocats et de cabinets dans le domaine des sciences de la vie aux États-Unis, au Canada et en Europe.Medonnera une formation intitulée « Le dessin industriel, une protection efficace, mais mal exploitée! ».L’événement se tiendra le mercredi 30 septembre prochain sur l’heure du midi.Mede chez Stein Monast a été nommée au sein du comité exécutif 2020-2021 de l’Association des Femmes d’assurance de Québec.Précisons que Me Gélinas, Barreau 2017, travaille principalement dans les domaines du droit des assurances, de la responsabilité civile et de la responsabilité professionnelle.Fondée en 1990, l’Association compte parmi ses membres des conseillères en finances, courtières d'assurances, expertes en sinistres, souscriptrices, réviseures, représentantes, secrétaires, fournisseuses de services divers et avocates.La dernière conférence du rendez-vous annuel de Therrien Couture Joli-Coeur en droit du travail et de l’emploi aura lieu le 21 octobre prochain.L’événement, qui s’adresse aux employeurs, offrira des conseils à ces derniers pour les aider à assurer le développement de leur entreprise tout en respectant les droits de leurs employés.Objectif? Contribuer à réduire les risques de conflits et maintenir des relations de travail saines.