Mes Pierre-Hubert Séguin, Éric Archambault, Lara Malewski et Anne Carole Turgeon. Photos : Site Web de Séguin Racine

Stéphan Crétier. Photo : Site Web de Garda World

Me Ben Spiers. Photo : Site Web du cabinet STB

Me Bruno Séguin. Photo : Site Web de Séguin Racine

Cette transaction consiste, pour Garda World, à acquérir l’ensemble des actions émises et en circulation de G4S, basée à Londres et dont les titres se transigent au London Stock Exchange. G4S est une entreprise de sécurité présente dans 85 pays dans le monde et qui compte 530 000 salariés.Garda World est prête à débourser une somme colossale de 5,12 milliards de dollars.Le fondateur et actuel président du conseil d'administration et président et directeur général de Garda World,a pu compter sur son avocat de longue date pour cette opération.C'est le cabinet boutique de Laval, Séguin Racine, qui a participé à cette grosse transaction.Mea piloté ce dossier avecetÀ Londres, c'est le cabinet STB, est dirigé parqui a été impliqué, ainsi que l'équipe américaine de Ryerson Symons.« Cette offre hostile est la plus importante transaction en matière de valeurs mobilières du cabinet et de la carrière de Me Séguin, explique-t-on à Séguin Racine. Nous sommes fiers de la confiance qui nous est accordée et de participer à la croissance planétaire de Garda World », ajoute Me Bruno Séguin.Il faut dire que Pierre-Hubert Séguin et M. Crétier se connaissent depuis plus de 20 ans. Ils ont même été arbitres de base-ball tous les deux aux Etats-Unis.« GardaWorld apportera à G4S une gestion professionnelle et expérimentée, en déployant les ressources nécessaires pour résoudre les défis importants rencontrés par l'entreprise », explique-t-on à Garda World.« G4S est une entreprise profondément en difficulté qui a besoin d'une équipe de propriétaires-exploitants engagés qui comprennent le secteur et disposent d'un plan complet », dit aussi Stéphan Crétier.Il explique que les équipes de direction de G4S n'ont pas réussi à tenir leur promesses envers les actionnaires, leurs clients et leurs employés ces sept dernières années.M. Crétier fait également savoir que G4S a rejeté une première offre.