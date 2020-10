Mes Éliane Dupéré-Tremblay et Monica Dingle ainsi que Louis Dubé-Riopel. Photos : Site Web de Fasken

Mesetainsi querejoignent l'équipe de Fasken.Me Dupéré-Tremblay est avocate au sein du groupe de litige commercial à Montréal. Elle pratique principalement en insolvabilité et faillite et est régulièrement appelée à agir dans des dossiers impliquant la réalisation de sûretés, le recouvrement d’actifs et des restructurations.Dans le cadre de sa pratique, elle participe notamment à des audiences devant la Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec et représente des clients de divers secteurs et industries.L'avocate est membre des barreaux du Québec et de l’Ontario et détient un Juris Doctor de l’Université d’Ottawa en plus d’une maîtrise en droit de l’Université de Cambridge. En 2017, elle a effectué un stage auprès du président Ronny Abraham à la Cour internationale de justice à La Haye, aux Pays-Bas.Avant de se joindre à Fasken, elle a pratiqué dans le domaine du litige commercial chez Spiegel Sohmer. Elle a aussi été avocate chez Borden Ladner Gervais.Me Monica Dingle est avocate-conseil au sein du groupe de droit des affaires. Ancienne étudiante et stagiaire chez Fasken, Elle s’est jointe à l’équipe en 2010 à titre d’avocate, avant d’occuper plus récemment les fonctions de conseillère juridique principale pour un fournisseur de premier plan de solutions d'éclairage DEL de haute qualité.Elle a ensuite agi à titre de directrice des affaires juridiques pour une société de gestion de placement indépendante d’envergure mondiale qui gère un actif de plus de 170 milliards de dollars.Avant de rejoindre Fasken, elle a été avocate-conseil pour Lumenpulse et directrice du service juridique de Fiera Capital.Me Dingle est titulaire d’un diplôme en commerce de l’Université Queen’s, ainsi que d’un diplôme en droit civil de l’Université de Montréal et d’un diplôme en common law de l’Université de Victoria.Enfin, Louis Dubé-Riopel est conseiller technique en brevets à Montréal. Il s’est joint à Fasken après avoir obtenu sa maîtrise en génie physique de l’école Polytechnique Montréal. Il est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.Il intègre le groupe de Propriété Intellectuelle en tant qu'agent de brevets en formation.