Mes François Brabant, Philippe Bergeron, Shan Jiang, Nicole Dunbar, Marc-André Bélanger et Sabrina Gravel. Photo : Site web de Dentons

Mes Renaud Lanthier, Jonathan-Paul Morin et Alexandre Gemme. Photo : Site web de Bernard & Brassard et LinkedIn

Dentons a conseillé la firme montréalaise de capital-investissement privé Pheonix Partners alors qu’elle a fait au début du mois l’acquisition du Groupe BBH Inc de Ville Saint-Laurent.La firme a fait l’acquisition du Groupe BBH avec la collaboration des Fonds régionaux FTQ Montréal.Les avocats de Dentons Meset(fusions et acquisitions), ainsi que Meset(fiscalité) représentaient Pheonix Partners lors de cette transaction.De l’autre côté, le Groupe BBH Inc. a pu bénéficier des conseils de Mesetde Bernard & Brassard.Grâce à son portefeuille de marques incluant Roots, Karbon et Dickies, le Groupe BBH « conçoit, fait fabriquer et distribue une vaste gamme d'équipement de protection individuelle comme les gants, les équipements de sécurité, les cordes industrielles, ainsi que les vêtements de travail et de haute-visibilité », indique Dentons.Pheonix Partners cumule quant à elle plus de 45 ans d’expérience en acquisition et gestion d’entreprises privées et publiques, ainsi qu’en financement d’entreprises et marchés financiers.