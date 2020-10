Mes John Leopardi, Philippe Hamelin et Marc-Philippe Gagnon. Photos : Sites web de l’ABC Québec, de Blake, Cassels & Graydon, de Barsalou, Lawson, Rheault et de Blakes.

la déductibilité des dépenses d’employés encourues à l’égard d’un espace consacré au travail à domicile (loyer de bureau, chauffage, Internet, interurbains, papeterie, etc.);

les avantages imposables pour les employés, en lien notamment avec le paiement par les employeurs d’équipements de bureau permettant ou facilitant le télétravail.

Pandémie oblige, jamais n’y a-t-il eu autant de gens en télétravail au Québec. La situation annonce tout un casse-tête pour la période d’imposition actuelle.Si on travaille de la maison, alors que l’on a toujours travaillé du bureau auparavant, qu’est-ce qui changera dans nos déclarations d’impôts? Que peut-on déduire?La formation de L’ABC Québec Employeurs et employés : traitement fiscal des dépenses encourues pour faciliter ou permettre le télétravail vise à répondre à ces questions autant pour les patrons que pour le personnel.Sous la présidence de Me, de Blake, Cassels & Graydon, les conférenciers Mes, de Barsalou, Lawson, Rheault et Mede Blakes feront une revue de la loi et des politiques administratives de l’ARC et Revenu Québec applicables, notamment celles proposées et publiées récemment dans le contexte exceptionnel lié à la COVID-19, concernant :« On discute des règles administratives, et des allègements administratifs : qu’est-ce que la loi nous permet? », décrit le conférencier Me Philippe Hamelin, qui indique à titre d'exemple une toute nouvelle clause concernant les frais de déplacement pour les gens en télétravail.La seconde partie de la conférence d’une heure intéressera grandement les employeurs, dont une grande partie aura à gérer des formulaires inconnus d’eux (comme le T2200) pour que leur personnel puissent profiter des déductions sur travail a domicile.La formation abordera aussi les activités sociales. Par exemple, les partys de bureau à distance sont-ils un avantage imposable à l’employé?Après la formation, « on aura appris qu'est ce qu'on peut déduire comme dépense en tant qu’employé qui travaille de la maison, et puis qu'est-ce que mon employeur peut me rembourser sans que ce soit un avantage imposable en termes d'équipement et d'activités mondaines à distance », résume Me Hamelin.La formation de 25 $ pour les membres de l’ABC et de 75 $ pour les non-membres (et gratuite pour les étudiants membres) est admissible aux heures de formation continue du Barreau.Elle aura lieu sous forme de webinaire en direct de 11h55 à 13h le vendredi 13 novembre prochain sur la plateforme Zoom. Pour vous inscrire, c’est par ici