Nicole Martineau, Stéphanie Moffat, Catherine A. Bergeron , Louise Guay, Valérie Lajoie, Valérie Lizotte et Guylaine Moffet. Photos : Site web du Tribunal administratif des marchés financiers, LinkedIn et Journal du Barreau

C’est une pluie d’avocates!Le Conseil des ministres a procédé récemment aux nominations de plusieurs avocates.Voici ce que nous savons sur elles.Mea été nommée sous-ministre associée au ministère de la Justice. Me Forgues occupait déjà cette fonction de façon intérimaire.La Barreau 1998 est une ancienne de l’Université Laval. Elle a débuté sa carrière comme avocate chez La Forge Barbeau, avocats entre 1998 et 2002.Ensuite, l’avocate s’est tournée vers la fonction publique. Elle a occupé plusieurs postes auprès du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale de 2002 à 2007 et auprès du ministère de la Justice depuis 2007.Outre ses fonctions de sous-ministre associée, Me Forgues occupe aussi le poste de directrice générale des services judiciaires de la Capitale-Nationale et des régions depuis 2017.Mesera désignée, à compter du 19 octobre prochain, présidente par intérim du Tribunal administratif des marchés financiers.Me Martineau est membre et vice-présidente de ce tribunal.Bachelière en droit de l’Université de Sherbrooke, la Barreau 1990 détient aussi un diplôme d'études supérieures spécialisées en matière de lutte contre la criminalité financière.Me Martineau a œuvré comme avocate chez Bouclin, Soucy et Lebrun Papineau respectivement entre 1990 et 1991 et 1991 et 1999. Elle a ensuite été avocate à la financière Banque Nationale entre 1999 et 2002.Avant d’occuper la fonction de procureure aux poursuites criminelles et pénales, entre 2010 et 2020, la Barreau 1990 a travaillé, toujours comme avocate, à la Commission des valeurs mobilières du Québec et à l’Autorité des marchés financiers.Mea été nommée membre indépendante du conseil d’administration du Musée d’Art contemporain de Montréal.Me Moffatt est une ancienne de l’Université de Montréal. Bachelière en droit, la Barreau 1995 a travaillé auprès de Mackenzie Gervais et McMaster Gervais entre 1994 et 1999 et Borden Ladner Gervais entre 1999 et 2003.Depuis 2005, Me Moffat travaille comme productrice et agente d'artistes chez Gestion Mo`fat inc. Elle a aussi été productrice au développement d’émissions de télévision entre 2010 et 2011 en plus d’avoir été responsable, de 2018 à 2020, du développement des affaires auprès de La Tribu pour Le Central Montréal Gastronomie inc.Mea de nouveau été nommé membre du Tribunal administratif du travail.La Barreau 1995 a travaillé pour plusieurs cabinets, après son passage à l’Université de Montréal.Me Bergeron a travaillé comme enseignante à l’École du Barreau entre 2007 et 2008. Elle a aussi été avocate et coordonnatrice de projets à Éducaloi.Commissaire à la Commission des lésions professionnelles de 2011 à 2015, elle est membre depuis 2016 comme membre et coordonnatrice du Tribunal administratif du travail.À son tour, Mea de nouveau été nommé membre du Tribunal administratif du travail.L’ancienne de l’Université de Sherbrooke, Barreau 1993, est membre du Tribunal administratif du travail depuis 2016. Comme sa collègue, Me Catherine A. Bergeron, elle a aussi été commissaire à la Commission des lésions professionnelles de 2011 à 2015.Me Guay a aussi travaillé comme avocate contractuelle à la Commission de la santé et de la sécurité du travail entre 1994 et 2000.Meest également nommé membre du Tribunal administratif du travail pour une nouvelle fois.Ancienne commissaire de la Commission des lésions professionnelles, la Barreau 1992 est une ancienne de l’Université de Montréal.Me Lajoie a été avocate associée chez Aubin Girard Côtés, Avocats entre 1997 et 2011. Elle est membre du Tribunal administratif du travail depuis 2011.Mea de nouveau été nommé membre du Tribunal administratif du travail.Me Lizotte est une ancienne de l’Université Laval. Outre sa formation en droit, qu’elle a terminé en 1993, elle a étudié au programme de consommation jusqu’en 1990.Me Lizotte a travaillé comme avocate auprès du groupe AST (1993) inc. de 1994 à 2001. Elle a ensuite fait carrière auprès de Morency jusqu’en 2011.Elle a aussi été commissaire de la Commission des lésions professionnelles de 2011 à 2015.Me, enfin, a de nouveau été nommé membre du Tribunal administratif du travail.Bachelière de l’Université de Montréal, la Barreau 1990 a travaillé entre 1975 et 1986 comme comptable adjointe, chef caissière et responsable des comptes personnels auprès de la Banque de Montréal, de la Banque Nationale et de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC).De 1988 à 1993, Me Moffet a travaillé comme technicienne en droit puis avocate à la Commission d’appel en matière des lésions professionnelles. Elle y a été conciliatrice de 1993 à 1998.Le Barreau 1990 a été avocate à la Commission des lésions professionnelles de 1998 à 2011, avant d’y siéger comme commissaire de 2011 à 2015.