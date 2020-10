Meilleures facs de droit au monde : McGill et l’UdeM en hausse... Photos : Sites web de l’Université McGill, de l’Université de Montréal et de ''World University Rankings''

Enseignement : environnement d’apprentissage (32,7 %)

Recherche : volume de publications, revenus et renommée (30,8 %)

Citations : portée et influence de la recherche (25 %)

Renommée internationale : corps professoral, étudiants et recherche (9 %)

Apport à l’industrie : innovation (2,5%)

Chaque année, Times Higher Education fait un classement des meilleures universités du monde : le World University Rankings.Étudiants en droit, où se situe votre université? Vous allez bientôt le savoir : le palmarès 2021 des facs de droit vient tout juste de sortir!Sans surprise, la prestigieuse université américaine Stanford est encore au premier rang des facultés de droit du monde, suivie de près par la britannique Université de Cambridge, puis par sa compatriote Oxford en 3e place.Qu’en est-il du Canada et du Québec?L’édition 2021 des meilleures universités du monde a vu quelques changements notables dans les facultés de droit québécoises par rapport à l’année 2020.L’Université du Québec fait son entrée dans le palmarès, l’Université Laval et l’Université d’Ottawa perdent des plumes, et les montréalaises McGill et l’Université de Montréal gagnent des positions.Voyez plutôt...14. University of Toronto2020 : 10e position2020 : 20e position33. University of British Columbia2020 : 34e position43. York University2020 : 66e position2020 : 99e position101. Dalhousie University2020 : pas dans le classement2020 : 101e position2020 : 92e position126. Queen’s University2020 : même position126. Western University2020 : pas dans le classement126. Queen’s University2020 : même position151. University of Alberta2020 : même position151. University of Calgary2020 : même position2020 : pas dans le classementParmi les facultés de droit canadiennes, l’Université de Toronto est toujours la reine, mais a perdu quatre positions au classement pour atteindre le 14e rang mondial.McGill, au contraire, est en hausse de quatre positions par rapport à 2020!« Je suis ravi que notre extraordinaire programme de formation juridique soit encore reconnu internationalement cette année », a déclaré le doyen. « Nous sommes fiers de compter parmi nous certain.e.s des meilleur.e.s professeur.e.s et étudiant.e.s en droit du monde, et d’inspirer un leadership juridique à la hauteur des défis mondiaux. »L’Université de Montréal peut quant à elle se féliciter de s’ancrer encore plus solidement dans le Top 100 mondial, en s’inscrivant à la 93e position alors qu’elle était à la 99e l’an dernier.Les autres facultés du Québec n’ont pas eu cette chance, et nous incluons dans celles-ci l’Université d’Ottawa, qui dégringole à la 126e position tout en perdant son Top 100 de l’année dernière (92e position).L’Université Laval chute elle aussi à la 126e position du classement, elle qui était à la porte du Top 100 l’an dernier avec sa 101e position.La Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke n’est pas au classement, mais c’est normal : la faculté ne remplit pas tous les critères pour y figurer.En effet, ne sont pas admises au classement les facultés de droit qui publient moins de 100 recherches aux cinq ans et où 1 % du corps professoral ne pratique pas activement en plus d’enseigner (minimum 20 professeurs).Le Times Higher Education se base sur les variables suivantes pour faire son classement annuel World University Rankings pour les facultés de droit :