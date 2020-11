L'honorable Dominique Vézina n'est plus... Photo : Archives

La Cour du Québec a annoncé jeudi le décès de l’une de ses membres, l’honorable, « une collègue estimée de la Chambre civile de Montréal ».Barreau 1988, Me Vézina était associée du cabinet Donati Maisonneuve avant d’être nommée à la Cour du Québec en 2014 . La diplômée de McGill orientait jusqu’alors sa pratique vers la responsabilité civile et professionnelle, et était appelée à défendre notamment des ingénieurs, des architectes, des podiatres, des courtiers d’assurance et des courtiers immobiliers.Elle remporté en 2012-2013 le Prix Pierre-Fournier (le Mérite) du Barreau de Montréal en raison de son implication et de son assiduité au fil des années. Me Vézina a entre autres été membre du comité des communications avec les membres (1994-1997), puis a participé aux travaux du comité de liaison avec la Cour du Québec de 1997 à 2004, dont trois années à titre de présidente.La juge Vézina a en outre siégé six ans au Conseil du Barreau de Montréal (2005-2012), années pendant lesquelles elle a contribué de façon significative à la rédaction du Guide des meilleures pratiques.