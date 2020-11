Me Alain Roy. Photo : Site web d’Alain Roy

Le professeur et notaire émérite Mede la Faculté de droit de l’Université de Montréal a été nommé conseiller spécial dans le dossier de la réforme du droit de la famille par le ministre de la Justice, annonçait la Faculté jeudi.« Le professeur Roy est étroitement lié au dossier de la réforme du droit de la famille depuis plusieurs années », souligne la Fac de droit de l’UdeM.En effet, le professeur de droit concentre ses activités de recherche et d’enseignement dans les domaines du droit de la famille, du droit de l’enfant et du droit animalier.Le professeur Roy est membre des comités scientifiques de la Revue générale de droit (Ottawa), de la Revue du notariat (Montréal), de la Diritto delle successioni e della famiglia (Rome) et de la Revista de Dreptul Familie (Bucarest). Il a été codirecteur de la revue internationale Enfances, Familles, Générations de 2006 à 2009 et président du comité scientifique du Conseil de développement de la recherche sur la famille du Québec (CDRFQ) de 2004 à 2007.Il a en outre agi à titre d’expert du tribunal à la demande du procureur général du Québec dans la célèbre cause Éric c. Lola, qui s’est soldée par une victoire d’« Éric » en Cour suprême en 2013.La même année, il était nommé à la présidence du Comité consultatif sur le droit de la famille, dont le rapport a été déposé en 2015. En 2017, le professeur Roy co-présidait la Commission citoyenne sur le droit de la famille.Plus récemment, le professeur Roy a agi comme expert-conseil auprès de l’ex-ministre de la Justice Melors des consultations publiques sur la réforme du droit de la famille de 2019.« Le professeur Roy s’est dit extrêmement heureux de pouvoir contribuer à l’évolution de cet important dossier de société, que le ministre Mea lui-même qualifié de prioritaire », ajoute la Faculté de droit.