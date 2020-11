Monsieur Serge Bizier, monsieur Jean Marcotte et monsieur Jean Boudreau. Photo : Karine Verville photographe

Le cabinet Boudreau + Associés s’associe au Groupe RDL pour devenir sa nouvelle branche : Groupe RDL – Avocats + Notaires.Le Groupe RDL – Solutions comptables a en effet pris une participation dans le cabinet de notaires et d’avocats fondé par le notaire MeLe Groupe de comptables devient donc actionnaire du cabinet, dont le nom changera pour s’aligner avec celui du Groupe RDL. Le regroupement sera officiel le 1er janvier 2021.« Quelle satisfaction pour moi de constater que ceux qui prendront ma relève sont déjà dans l’action et franchement tournés vers l’avenir, voyant que les nombreuses similitudes entre les valeurs et la philosophie des deux entreprises ne peuvent que faire de ce partenariat un franc succès, porteur d’une croissance organisée et accélérée pour chacune de ces entités », s’enthousiasme Me Boudreau, qui prendra sa retraite à la nouvelle année.Le nouveau Groupe RDL – Avocats + Notaires planifie déjà l’ouverture d’un bureau à Thetford Mines, et des notaires et avocats iront rejoindre les comptables déjà présents dans les bureaux du Groupe RDL de Drummondville, Victoriaville et Valcourt.Après plus de 15 ans de travail ensemble, l’association entre le bureau de comptables et celui d’avocats et de notaires était logique.« Je suis enchanté que nous officialisions notre partenariat. Ça fait plus d’une quinzaine d’années que nous travaillons ensemble sur des dossiers et maintenant, pouvoir s’affilier de près, avec tous leurs bureaux, est pour nous un privilège de grande valeur. Leurs juristes compétents, discrets et courtois amèneront certainement le Groupe RDL à pouvoir offrir un service clé en main, répondant à tous les besoins possibles des opérations des entreprises », a déclaré le président du Groupe RDLL’associé principal de Boudreau + Associés, l’avocat Me, se réjouit que son cabinet conserve le contrôle des activités de ses avocats et notaires.« Dans le monde des grands, grands cabinets, surtout à Londres, il y a beaucoup de multidisciplinarité. C’est souvent géré par le financier ou les comptables. Moi, je ne voulais surtout pas que le comptable soit mon patron! (Rires) Je voulais qu'il y ait une scission entre nos façons de donner nos services, notre indépendance professionnelle. »L’avantage de l’association, c’est que les neuf avocats et les sept notaires de Me Bizier auront maintenant un système de référencement et une synergie directe avec le Groupe RDL.« Ici, on opère en région, expose Me Bizier. Contrairement peut-être aux grands centres, où les avocats donnent du travail à des comptables, ici c'est bien différent. Les gens ont une grande complicité avec leur comptable, qu’ils voient tous les ans. Les clients veulent divorcer, ils vont voir leur comptable avant de voir leur avocat! Nous, on peut voir un client une fois, et ils n’auront pas besoin de nous pendant trois ans. »« Je voulais assurer la pérennité d’aller chercher le volume, poursuit l’associé principal. Il était clair qu’il fallait que je m’allie avec des gens qui avaient cette capacité-là, dont des comptables . »Le plan a séduit le Groupe RDL, qui voulait justement s’adjoindre une branche juridique.Quatre ans plus tard, c’est fait, avec un nouveau logo, un plan pour l’ouverture de nouveaux bureaux d’ici 2022, et l’embauche de 10 autres professionnels du droit dans la prochaine année.