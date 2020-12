Photo : Shutterstock

Accidents du travail;

Administratif;

Affaires;

Famille;

Obligations;

Pénal;

Personnes;

Preuve civile;

Priorités et hypothèques;

Procédure civile;

Responsabilité civile; et

Travail et emploi.

Pour les étudiants de l’École du Barreau l’évaluation finale, en deux parties, aura lieu les 18 et 19 janvier, puis les 20 et 21 janvier 2021.Sur les douze sujets étudiés à l’École, cinq (et non pas six comme les années précédentes, pandémie oblige) seront choisis pour faire partie de l’examen.Ils seront dévoilés le 7 décembre prochain.Les sujets susceptibles d’évaluation sont les suivants :Les sujets choisis ne seront connus qu’à la fatidique date de publication de l’« avis » relatif à l’évaluation finale. Mais comme vous le savez, en se basant sur les sujets tombés les années antérieures, Droit-inc prédit généralement d’avance ceux à étudier!Cette année, voici notre prédiction : il y aura un sujet de moins, alors ça brouille un peu nos calculs… Mais les sujets devraient être Affaires, Pénal, Travail, Famille, Administratif.Sauf que l’un de ces sujets pourrait être remplacé par Preuve civile ou Procédure civile.À noter que depuis 2011, Responsabilité civile n’est sorti qu’une seule fois et uniquement pour les examens de reprise - et une autre à l'automne 2019 à l'examen régulier.Comme il semble y avoir une alternance entre le QCM et le développement pour l'examen de droit des affaires, Droit-inc a une petite intuition, notamment pour le droit des affaires : cette année, ça risque d'être à développement contrairement à l'examen de droit pénal qui risque d'être à QCM.Alors bonne chance à tous !