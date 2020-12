Caroline Bessette est à la tête d’une entreprise d’une centaine de personnes.

Après avoir terminé ses études et son stage en notariat,a fondé sa propre étude. Au départ, elle était seule. Puis, ils sont devenus, deux, puis trois, puis quatre notaires… Et aujourd’hui, près de 15 ans plus tard, Me Bessette est à la tête d’une entreprise d’une centaine de personnes, dont vingt notaires, présents dans une quinzaine de villes au Québec.Elle ne cache pas que son but est de s’implanter partout dans la province. Avec l’acquisition de M Notaires, Me Bessette dessert quatre nouvelles villes : Québec, St-Léonard, Lasalle et Laval. Cela s’ajoute à 12 villes sur la Rive-Sud. Sept nouveaux notaires se joignent à son équipe :etSi la COVID a fait mal dans de nombreux milieux professionnels, Bessette Notaires a plutôt eu de la difficulté à répondre à la demande, au cours des derniers mois. On le sait, la pandémie a causé un boom immobilier, qui s’est bien sûr répercuté sur le travail des notaires. Le droit de la personne, comme la production de testaments, a aussi connu une croissance importante.« Avec la pandémie, les gens sentent l’urgence de se protéger », explique Me Bessette.La présidente et directrice générale de l’entreprise a donc cherché à embaucher massivement, et l’opportunité de M Notaires s’est présentée.« Et ce n’est qu’un début! », assure la notaire qui vient d’avoir 39 ans.Elle précise tout de même qu’elle prévoit prendre la prochaine année pour s’assurer que tous ses employés s’adaptent bien à ces changements, en pleine pandémie.Quand on lui demande si elle est fière de la croissance de son entreprise, à son jeune âge, celle qui est devenue notaire en 2006 assure qu’elle l’est « excessivement »… mais qu’elle est aussi très bien entourée.« Je n’ai pas d’associés, mais j’ai beaucoup d’alliés », note-t-elle.D’ailleurs, elle assure avoir toujours misé sur le bien-être de ses employés, avant même la fameuse « expérience client ».« En traitant bien nos gens, nos employés traitent bien nos clients, croit-elle. Ça va de soi. Et je dirais que ça m’a bien réussi jusqu’à maintenant! »Ses collègues semblent être de son avis, puisque la semaine dernière, à l’occasion de son anniversaire, ils ont fait installer un grand panneau au-dessus de l’autoroute 35, pour la remercier d’être « le meilleur employeur », avec en prime son slogan favori : « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ».« Quand je me suis levée pour aller reconduire mes enfants, et que j’ai vu ça, ça m’a fait chaud au coeur! raconte-t-elle. Je suis très fière. Je leur en donne beaucoup, mais ils me le rendent très bien. On est une belle grande famille. »