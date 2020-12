BCF a organisé un forum stratégique sur la relance économique. Photo : LinkedIn

Blakes

Marek Nitoslawski. Photo : Site web de Fasken

Lavery

Webinaires, formations, nominations, initiatives intéressantes… Voici ce qui anime les bureaux, ces temps-ci.Le cabinet spécialisé en droit des affaires a organisé un forum stratégique sur la relance économique , dans le contexte actuel difficile. Les 1er, 2 et 3 décembre, de nombreux entrepreneurs et chefs d’entreprise ont échangé avec des avocats de BCF sur différents thèmes touchant à la relance économique.BCF a aussi mis sur pied un marché de Noël virtuel qui met en valeur une quarantaine d’entreprises canadiennes. Pour chaque partage des publications du cabinet à propos du marché de Noël sur Linkedin, BCF remettra 2$ à la banque alimentaire Moisson Québec.Le cabinet national a lancé une nouvelle série vidéo, Prise 2 , dans laquelle un avocat du bureau répond à deux questions posées lors d’une récente webdiffusion. Pour ce premier épisode pilote, Blakes s’entretient avec, associé au sein du groupe Environnement, à Montréal, au sujet des dernières mesures gouvernementales en matière d’environnement.Dans un récent article , Me, associé au bureau de Montréal, Me, avocate au bureau de Montréal, et, stagiaire, ont fait le point sur les principaux changements proposés dans le projet de loi fédéral visant à moderniser la Loi sur la radiodiffusion.Dans le cadre de son initiative Noirs@Blakes, dont Droit-inc a déjà parlé , les employés du cabinet ont participé à une conférence sur la manière de s’attaquer au racisme anti-Noirs dans la vie quotidienne. L’avocat, directeur, diversité, inclusion et initiatives de sensibilisation au bureau de Toronto, en discutait avec, auteur, fonctionnaire et professeur adjoint en histoire et migration et relations ethniques à l’Université de Waterloo.Le 7 décembre prochain, l’avocat s’entretiendra avec la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, à propos du plan de relance économique et de l’énoncé économique du Canada annoncé le 30 novembre. Cet événement est mis sur pied par la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud.L’associé et agent de marqueet sa famille ont fait le don d’une propriété de près de 14 hectares à Bolton-Est , à des fins de conservation. Cela vient bonifier la superficie du territoire déjà protégé du côté québécois des Montagnes-Vertes.L’associéea animé un webinaire pour le compte du Barreau du Québec, le 2 décembre, à propos des impacts de la légalisation du cannabis sur la pratique en droit du travail.L’associéa été nommé administrateur indépendant au conseil d'administration du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, par le ministre de la Santé, Christian Dubé.L’avocate et agente de marque de commercea participé à un panel sur les industries culturelles et créatives, organisé par la Chambre du Montréal métropolitain.L’agent de brevetet l’avocatont donné une formation sur les stratégies de protection pour la propriété intellectuelle sur le marché européen.